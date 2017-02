Freizeit Nittenau

02.02.2017

4

0 02.02.2017

Traditionsgemäß bietet die Stadt zusammen mit dem Weiberkomitee für alle Bürger ab dem 60. Lebensjahr am Samstag, 18. Februar, von 14 bis (voraussichtlich) 17.30 Uhr wieder die Faschings-Party "60plus" in der Regentalhalle am Jahnweg. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Zubringerdienst eingesetzt. Folgende Abfahrtszeiten sind geplant (Haltestellen sind die Schulbushaltestellen): 12.50 Uhr Reuting, 12.52 Uhr Haiderhöf, 12.54 Uhr Brunn, 12.56 Uhr Fischbach (Haltestelle bei der Raiffeisenbank), 13.00 Uhr Nerping, 13.10 Uhr Neuhaus, 13.12 Uhr Neuhaus Ost, 13.14 Uhr Bleich, 13.20 Uhr Stefling (Haltestelle Feldscheune), 13.23 Uhr Hof a. Regen, 13.25 Uhr Untermainsbach und 13.27 Uhr Obermainsbach. Rückfahrt ist nach Ende der Veranstaltung um ca. 17.30 Uhr. Senioren aus den übrigen Ortsteilen, die keine Fahrmöglichkeit haben, sollen sich im Rathaus, Zimmer 13, bei Renate Koller, Telefon 09436/309-13 melden. Die Stadt werde einen Fahrdienst organisieren, teilte das Rathaus mit.