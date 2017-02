Freizeit Nittenau

05.02.2017

Die Party "60plus" feierte 2015 eine gelungene Premiere. Die Vorbereitungen für die Wiederholung am Samstag, 18. Februar, in der Regentalhalle laufen seit Wochen auf Hochtouren.

"Angriff auf Lachmuskeln"

Dass Nittenau den Ruf einer Faschingshochburg hat, verdankt sie den drei aktiven Faschingsgesellschaften. Für Stimmung sorgen die "Allotria" Nittenau, "D' Rummlfelser" aus Fischbach und nicht zuletzt das Weiberkomitee. Die Chefin der Weiberfasenacht, Helga Proske, informierte gemeinsam mit Bürgermeister Karl Bley und Seniorenbeiratsvorsitzenden Michael Müller über das Programm der Faschings-Party "60plus". Diese Art der Seniorenunterhaltung genieße eine lange Tradition. Laut Proske haben sich aber Name und Örtlichkeit geändert. Der Umzug in die Regentalhalle habe sich dabei als goldrichtig erwiesen, denn die Zahl der Gäste sei enorm angewachsen. Es kämen auch viele Senioren aus den Nachbarkommunen Bodenwöhr und Bruck."Die fünfte Jahreszeit steht an, wir sind gespannt, was sich das Weiberkomitee ausgedacht hat, um den Senioren in Nittenau und den Nachbargemeinden etwas zu bieten", sagte Bürgermeister Karl Bley. "Die 36. Weiberfasenacht wird bestimmt wieder ein Angriff auf die Lachmuskeln." Dankenswerterweise habe das Weiberkomitee mit Helga Proske an der Spitze die Party "60plus" sich der Organisation angenommen und das Programm erstellt. "Die Helga ist ja ein Garant für Heiterkeit in der Stadt." Um 14 Uhr geht es am Samstagnachmittag (18. Februar) los. Die Stadt Nittenau steuert ihren Teil zum Gelingen mit Kaffee und Kuchen gratis für jeden Gast bei. Auch ein Bus wird eingesetzt, der die Senioren abholt und wieder an die Ausgangspunkte zurückfährt.Helga Proske freut sich schon sehr auf das Ereignis. Genießen können die Gäste den Nachmittag mit einem breitgefächerten Programm, das von "Allotria", "D' Rummlfelser", "Neuhauser Loamsiada" und durch das Weiberkomitee gestaltet wird. Christiane Aschenbrenner spielt Musik. Mit Spannung erwartet werden stets die Gstanzln von Helga Proske, die so manche Begebenheit in der näheren und weiteren Umgebung sowie in der Weltgeschichte aus ihrer Sicht darstellt. Etwa drei Stunden wird das offizielle Programm dauern.