Kultur Nittenau

21.05.2017

1

0 21.05.2017

Von Reinhold Tietz

Kongenialer Begleiter

"Hollywood Liederbuch"

Nittenau. Voll ist das Foyer im Rathaus nicht, aber die gekommenen Gäste zeigen sich sehr gespannt, was wohl an neuer musikalischer Entdeckung liegen wird. Der Titel "Lieder aus Amerika" führt etwas in die Irre, es sind Tonsetzer, die in den USA wirkten, nicht in Mittel- und Südamerika. Der erste Komponist ist Charles Ives. Die Sängerin Marlene Mild gestaltet mit kräftigem und reinem Vortrag immerhin acht Lieder von ihm. Sie erweist sich als Spezialistin, denn die Tonfolgen, die vom Inhalt her gefordert werden, sind in erweiterter Tonalität verfasst und verlangen ein phänomenales Gefühl für Tonmodulationen.Gordian Teupke zeigt sich am Klavier als kongenialer Begleiter, der jede gesangliche Gefühlsregung instrumental unterstützt. "Down East" heißt das erste Lied und beschwört Erinnerungen. So entsteht eine komplizierte Melodiegestaltung. Die Polytonalität von Ives besagt, dass melodische Linien sogar unabhängig voneinander verlaufen können. Natürlich zieht ein Lied über eine "Circus Band" sehr rasch vorbei, während "Songs my Mother taught me" in dankbarem Gedenken schwelgen. Anstrengend für Interpret wie Zuhörer, aber eben eine hochinteressante Neuentdeckung. Wesentlich leichter ins Ohr und Verständnis gehend sind die nachfolgenden Lieder von Samuel Barber. Er gilt als Vertreter der Neu-Romantik in Amerika. Hier werden verschiedenartige Themen musikalisch möglichst adäquat dargeboten. So eine "Kleine Wolke" (Nuvoletta op 25) oder die fünf Lieder op 41, die alle tiefsinnige Gedankenspiele wie etwa "Ein letztes Lied" oder "In der Wildnis" musikalisch vorstellen. Wieder zeigen beide Interpreten, dass sie Spezialisten für das Liedgut des 20. Jahrhunderts sind.Kurt Seibert, künstlerischer Festivalleiter, weist darauf hin, dass man ein solch schwieriges Programm äußerst selten zu hören bekommt. Es folgt weitere Musik aus den USA. Im Falle von Hanns Eisler handelt es sich um einen deutschen Komponisten, der vor den Nazis in die USA geflohen ist. Im "Hollywood Liederbuch" vertont er Texte von Brecht, die sich mit der Situation von Vertriebenen aus Deutschland beschäftigen.So etwa der Trotz, im "Hotelzimmer" wohnen zu müssen und nicht mehr Zuhause bleiben zu können. Oder die Resignation im Lied "Und es sind die finstern Zeiten" oder die Traurigkeit in "Und ich werde nicht mehr sehen". Marlene Mild und Gordian Teupke gelingt eine mitreißende musikalische Umsetzung dieser Inhalte. Es folgen die "Three Early Songs" von George Crumb. Zunächst erklingt ganz verhalten "Night", ein Loblied auf die Nacht. Dann zeigt "Let it be forgotten" auf, dass Vergessen die Gedanken befreien kann. Die "Wind Elegy" vertieft diese Ansicht noch. Schöne hymnische Gesänge, als solche dargeboten. Zuletzt werden noch drei Songs von George Gershwin vorgestellt. Wie in den anderen Werken des Komponisten ist auch hier der Rhythmus tonangebend, der optimistischen Lebensmut wie fundamentale Heiterkeit prägt.So weist "Fascinating Rhythm" auf einen positiven Tagesablauf hin, während "He loves and she loves" einen anrührenden Liebessong aufzeigt. "Someone to watch over me" setzt sich schließlich mit angemessener Lebenseinstellung auseinander. Als Zugabe ertönt "Dreams" von Charles Ives, ein Lied voller verhaltener Melodien. Damit geht ein sehr anspruchsvoller Liederabend zu Ende. Beiden Musikern muss man es hoch anrechnen, dass sie diese Werke vorgestellt haben.