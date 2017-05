Kultur Nittenau

15.05.2017

Josef Loritz aus Nittenau, ein um 1900 vielen Musikfreunden als großartiger Sänger ein Begriff, ist heute nur noch wenigen Eingeweihten bekannt. Dabei war er neben seiner glänzenden Karriere als Sänger auch der neuesten Musik gegenüber aufgeschlossen und ein wichtiger Förderer des noch jungen Max Reger. Dies verpflichtet die Veranstalter des kleinen Gesangsfestivals "Nittenau Vocal", das eigentlich eine Hommage an Josef Loritz ist, Vokalmusik in seiner ganzen Vielfalt, bis hin zur experimentellen Musik, in die Programme aufzunehmen.

Drei Schwerpunkte

Best of aus Don Giovanni

In diesem Jahr sind es drei Schwerpunkte: Lieder der deutschen Spätromantik von Max Reger, Richard Strauß und Richard Wagner, "Lieder aus Amerika" und eine Auswahl der schönsten Arien aus "Don Giovanni" von Mozart. Am 27. August (16 Uhr) folgt ein Konzert mit zeitgenössischer Musik unter dem Titel "Songs and Sounds".Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 18. Mai, (19.30 Uhr) gestaltet die Sängerin Nadine Lehner - Mitglied der Bremer Oper, die auf Gastverträge bei der Deutschen Oper Berlin und den Salzburger Festspielen und auf Gastspiele in Singapur und in Kanada verweisen kann -, zusammen mit ihrem langjährigen Klavierpartner Markus Blume. Dieses Programm könnte auch Loritz in einem seiner vielen Konzerte mit damals zeitgenössischer Musik mit dem Pianisten Max Reger vorgetragen haben."Lieder aus Amerika" ist der Titel des zweiten Konzertes am Freitag, 19. Mai (19.30 Uhr). Marlene Mild, eine vielfach ausgezeichnete Sängerin mit großer, auch internationaler Erfahrung, stellt aufgrund ihres vielseitigen Repertoires und ihrer intensiven Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik - zusammen mit ihrem Partner Gordian Teupke - dieses spannende und selten zu hörende Programm mit Werken amerikanischer Künstler wie Charles Ives, Samuel Barber und George Gershwin zusammen. Gerade in diesem Konzert wird deutlich, dass die gemeinsamen Wurzeln der Musik in Europa liegen, dass aber im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts eine neue, von vielen Konventionen freie Kultur entsteht, die sich von der mitteleuropäischen "Leitkultur" ablöst.Im dritten Konzert am Sonntag, 28. Mai (16 Uhr), präsentieren Gesangsstudenten aus Leipzig ein "Best-of" aus Mozarts Don Giovanni. Die Studenten gestalten wie in den letzten Jahren mit ihren Dozenten und Professoren einen unterhaltsamen und melodienseligen Nachmittag mit den schönsten Arien aus der jährlichen Opernproduktion der Hochschule.___Die Konzerte finden statt im Foyer des Rathauses in Nittenau (Gerichtsstraße 13). Karten unter Telefon 09436/902733 und an der Abendkasse.

Paris. (KNA) 60 Millionen Euro stehen für die Restaurierung der Kathedrale Notre-Dame in Paris in den kommenden zehn Jahren zur Verfügung. Der Erzbischof von Paris, Andre Vingt-Trois, die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, und die Kulturministerin, Audrey Azoulay, unterzeichneten in der vergangenen Woche ein entsprechendes Übereinkommen, wie die französische Zeitung "La Croix" (Montag) berichtete. Renoviert werden sollen unter anderem der Chorraum, die Bögen im Kirchenschiff, die Fenster und die Sakristei. Die Kathedrale wird jährlich von 13 Millionen Menschen besucht.

Jordan Prince im KunsthausWaldsassen. (ubb) Für das nächste Konzert im Kunsthaus Waldsassen am Samstag, 27. Mai (19.30 Uhr), geht es hinaus in die weite Welt. Der Verein holt sich einen Ausnahmekünstler Jordan Prince auf die Bühne. Der Singer-Songwriter aus New Orleans wohnt seit einiger Zeit in München. Die Liebe hat den US-Amerikaner nach Europa gespült. Schön für all jene, die "American Folk" in jener Form lieben, wie er unverfälscht gut klingen soll: Feine Gitarren-Pickings treffen auf sehnsüchtige Melodien und eine zarte Stimme. Das klingt nach einem einfühlsamen Musikabend, der gewiss einen einmaligen Charakter haben wird. Karten unter Telefon 09632/88160 und an der Abendkasse.