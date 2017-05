Kultur Nittenau

17.05.2017

12

0 17.05.201712

Captain Jack Sparrow ist zurück. Und auch seine "Black Pearl". Sie legt nach 2011 wieder vor dem Kinocenter Nittenau an. Ab Samstag ist sie zu bestaunen. Nicht das echte Schiff aus dem Film. Aber die liebevoll nachempfundene "Black Pearl" der Wasserwacht Bodenwöhr. Zu den Abendvorstellungen zwischen Mittwoch, 24. Mai, und Sonntag, 28. Mai, schenken Helfer der Wasserwacht Cocktails aus. Das ist der Auftakt zu verschiedenen Events. Denn das Kinocenter feiert heuer 35-jähriges Bestehen.

Im neuen "Fluch der Karibik"-Teil "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (frei ab 12 Jahren) macht sich Jack Sparrow (Johnny Depp) im fünften Abenteuer auf die Suche nach dem Dreizack von Poseidon. Für die 3D-Vorpremiere am Mittwoch, 24. Mai, um 20 Uhr verlost Oberpfalz-Medien 3x2 Freikarten.Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137808401631 an und spricht das Stichwort "Kino", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 12 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!