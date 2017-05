Etliche Bauanträge genehmigt

Politik Nittenau

11.05.2017

Bürgermeister Karl Bley hat Urlaub. Deshalb leitete zweiter Bürgermeister Albert Meierhofer die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Mittwoch im Rathaus. Bei den Räten herrschte Einigkeit. Nur der "Besinnungsweg" erhitzte die Gemüter.

Bei den Bauanträgen und auch bei weiteren Tagesordnungspunkten votierte das Gremium einstimmig für die Anträge. Die Entscheidungen im Überblick:Auf dem ehemaligen Schlingmann-Areal ensteht ein Einfamilienhaus mit Garage und Carport. Auch auf dem Baugebiet Süd II in der Gemarkung Nittenau können die Antragsteller ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Geräteraum errichten. Gleich nebenan können weitere Bauwerber ihr Einfamilienhaus mit Doppelgarage bauen.In der Gemarkung Bergham, im Kreuzweg, steht dem Plan zum Bau eines Einfamilienhauses mit Garage nichts entgegen. Ebenfalls in der Gemarkung Bergham, im Heideweg, kann mit der Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage begonnen werden.Am Wellenbach soll eine Lagerhalle neugebaut werden. Es handelt sich dabei um das nördliche Ende des Großparkplatzes beim Kinocenter. Meierhofer informierte, dass die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Weiden noch aussteht, denn die Baumaßnahme liegt flächenmäßig mit Dreiviertel im festgesetzten Hochwassergebiet. Einstimmig wurde das Vorhaben befürwortet.Ein Landwirt aus Oed, Gemarkung Kaspeltshub, kann seinen Anbau an den Jungviehstall vornehmen. Nichts einzuwenden hatten die Räte gegen die Errichtung einer Dachgaube in Fischbach. Eine Bauwerberin kann in der Gemarkung Bergham das Dachgeschoss umbauen und die Garage und den Anbau aufstocken.In der Gemarkung Stefling möchte der Antragsteller ein Einfamilienhaus errichten. Die Erschließung sei mit einem Hebewerk möglich. Sicher werde sich der Bauwerber mit dem Landratsamt abstimmen und danach wieder auf die Stadt zukommen, meinte Meierhofer. Einstimmig wurde das gemeindliche Einvernehmen herstellt. Sämtliche Kosten zur Erschließung hat der Antragsteller zu tragen.Meierhofer zählte weitergeleitete Bauanträge auf. So können zwei verschiedene Bauwerber ihre Neubauten mit Doppelgaragen tätigen, einer von ihnen mit Geräteraum. Ein weiterer Antragsteller kann sein Nebengebäude in Gunt errichten.Außerdem ging es um die Einleitung des Einziehungsverfahrens für den beschränkt-öffentlichen Weg "Brunnensteig" in Neuhaus. Der Anlieger des beschränkt-öffentlichen Weges "Brunnensteig" der Gemarkung Neuhaus fragte an, ob er den Weg erwerben kann. Der Weg sei in früheren Zeiten der Zugang zum öffentlichen Brunnen der Ortschaft Neuhaus gewesen, der ja mittlerweile nicht mehr in Betrieb sei. Durch den Wegfall des Brunnens werde auch der Weg nicht mehr genutzt und sei in der Natur nicht mehr vorhanden. Mit einer Gegenstimme wurde beschlossen, die Verwaltung mit dem Einziehungsverfahren zu beauftragen.Willi Sturm fragte bezüglich der Aufschüttung im Weihertal an. Albert Meierhofer sagte: "Wir werden uns darum kümmern."Verlief die Sitzung bis dahin ruhig und sachlich, erhitzte das Thema "Besinnungsweg" spürbar einige Gemüter im Gremium. Willi Sturm sagte, dass es sein Antrag gewesen sei, die Kosten zu streichen, weil kein Geld mehr im Haushalt dafür drin sei. Seine Kritik richtete sich dabei an die FWG-Fraktion, die in der Presse andere Angaben verlauten haben lasse. Meierhofer bestätigte, dass die ursprünglich vorgesehenen Kosten in Höhe von 150 000 Euro auf 50 000 Euro reduziert worden seien. Wenn der "Besinnungsweg" realisiert werden sollte, dann würden sich auch die Barmherzigen Brüder an den Kosten beteiligen. Wünschenswert wäre so eine Gedenkstätte durchaus, gerade in Bezug auf das nahende Jubiläum des Eustachius Kugler. Heinrich Hofstetter von den Freien Wählern erklärte, dass er die Veröffentlichung in der Zeitung nicht verstehe.