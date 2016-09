Sport Nittenau

Die Vorbereitungen zum Regentallauf sind fast abgeschlossen. Am 9. Oktober lädt die Abteilung Laufsport des TSV Nittenau zur mittlerweile sechsten Auflage.

Bley gibt Startschuss

(gml) Wie schon die Jahre zuvor müssen die Hobby- und Leistungsläufer dem Regen entgegengesetzt folgen, diesen dann über den Fußgängerbereich der B16 queren und mit einem Rundkurs zur Feuerwehr Bergham und zurück bewältigen. Das Ziel befindet sich auf Höhe der Regentalhalle.Die Veranstaltung startet um 9.30 mit den Nordic-Walking-Teilnehmern. Im Anschluss daran erfolgt der Startschuss über die Fünf-Kilometer-Kurzstrecke (2006 und älter). Beide Geschlechter starten hier in der offenen Klasse. Heißt: Es gibt keine Altersklassenwertung. Um 11.15 Uhr müssen die Schüler (Jahrgang 2001 bis 2008) eine Strecke von 1800 Metern bewältigen. Danach heißt es, die kleinsten Läufer (Bambini, Jahrgang 2007 bis 2013) lautstark anzufeuern, wenn diese um 11.30 Uhr an den Start gehen und eine Streckenlänge von 600 Meter bewältigen. Der Hauptlauf im Zehn-Kilometer-Straßenlauf (2004 und älter) erfolgt im Anschluss daran. Um 12 Uhr gibt Schirmherr und Bürgermeister Karl Bley den Startschuss.Nach dem Lauf können sich die Teilnehmer sowohl am Grillstand, als auch am Kuchenbüffet in der Regentalhalle stärken, ehe gegen 13.30 Uhr die Siegerehrung beginnt. Für die drei Erstplatzierten über die Fünf-Kilometer-Strecke (Nordic Walker und Läufer) sowie für die Sieger der Zehn-Kilometer-Strecke gibt es Preise. Auch die Leistung der Altersklassensieger (Bambini, Schüler und Hauptlauf) auf dem "Stockerl" wird honoriert.In den Sonderwertungen werden der teilnahmestärkste Verein sowie die schnellste Mannschaft prämiert. Die schnellste Mannschaft ergibt sich aus den drei schnellsten Läufern eines Vereines über die Zehn-Kilometer-Strecke. Ebenso wird die schnellste Nittenauerin und der schnellste Nittenauer auf der Zehn-Kilometer-Strecke gesucht und mit dem Titel Stadtmeister beziehungsweise Stadtmeisterin ausgezeichnet. Mit der Startnummern-Abgabe nach dem Zieleinlauf nimmt jeder Teilnehmer an einer Verlosung teil, bei der man wertvolle Preise gewinnen kann. Moderiert wird die Veranstaltung von Gunter Michl.Weitere Informationen und Online-Anmeldung im Internet noch bis Freitag, 7. Oktober, unter www.tsv-laufsport.de. Spätentschlossene haben auch noch am 9. Oktober die Gelegenheit, sich anzumelden.