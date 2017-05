Läufer beweisen Ausdauer

Sport Nittenau

Die Laufsportabteilung des TSV Nittenau hielt beim Landgasthof Schmidbauer in Muckenbach ihre Mitgliederversammlung ab. Neben den Berichten des Abteilungsleiters und Kassiers standen Rückblick und Vorschau auf dem Programm.

Mehr Mitglieder

Imagefilm für Abteilung

Zur Versammlung ist auch TSV-Vorsitzender Jürgen Hasenbach gekommen. Er hob hervor, dass die Laufsportabteilung die jüngste und bereits eine der größten Sparten des Vereins sei. Er lobte die Verantwortlichen, die für einen gehörigen Aufwärtstrend des Laufsportes in Nittenau sorgen würden. Mit den zwei größten Veranstaltungen, dem Regentallauf und dem "Lauf 10!" (wir berichteten) sei der TSV Nittenau nach außen bestens vertreten. An diesen beiden Aktionen hat auch Bürgermeister Albert Meierhofer bereits teilgenommen. Zum Laufen sei er über seine Frau Martina gekommen, die vorher bereits aktiv war. Meierhofer ist nach eigenen Worten froh, sich weiter sportlich betätigen zu können und freut sich zudem über das gute Verhältnis zwischen Stadt und Verein.Alexander Ernst, Vorsitzender der Laufsportabteilung, blickte auf die Aktionen seit der letzten Mitgliederversammlung vor einem Jahr zurück. In einer ellenlangen Liste berichtete er über allgemeine, sportliche und gesellschaftliche Ereignisse. Mancher der Anwesenden selbst war ob der Fülle regelrecht verwundert, was und wie viel sich innerhalb eines Jahres in der Abteilung ereignet hat. Die Mitglieder der Abteilung nahmen an zahlreichen Veranstaltungen teil. Beispielhaft seien erwähnt die Marathons in Füssen und Köln sowie die Landkreisläufe Schwandorf und Regensburg sowie "Lauf 10!". Zudem wurden ein Lauf-Anfängerkurs sowie im Bereich Nordic Walking ein Workshop mit Wolfgang Scholz, Europameister über fünf und zehn Kilometer, angeboten. Zum Sommerfest kamen 70 Mitglieder ins TSV-Sportheim. Der Mitgliederstand ist mittlerweile auf 132 angewachsen. Im vergangenen Jahr waren es 117. Einen spontanen Applaus erhielt die Nummer zwei in der Abteilung, Markus Weingart, der erfolgreich beim Triathlon in Roth ins Ziel gelaufen ist.Der Regentallauf mit 461 Teilnehmern war der Höhepunkt des Jahres. Mit dieser Größe sei man an eine Grenze gekommen, sagte Ernst. Das macht einige Änderungen für 2017 notwendig. Als wichtigste Neuerung vermeldete er, dass die Veranstaltung auf zwei Tage verteilt und damit entzerrt werden soll. Genau darüber entspann sich eine Diskussion, man hielt aber am Vorschlag fest.In seinem Kassenbericht teilte Markus Weingart mit, dass in der abgelaufenen Saison ein leichtes Plus erwirtschaftet werden konnte. Als Besonderheit nannte er die Erstellung eines Imagefilmes, mit dem die Abteilung nach außen präsentiert werde. Haupteinnahmequelle ist der Regentallauf. Dadurch sei es möglich gewesen, beispielsweise Startgebühren zu bezuschussen. Insgesamt sei der Kontostand gegenüber dem Jahr 2015 leicht gefallen, jedoch immer noch im grünen Bereich. Für die kommende Saison ist der Terminkalender wieder prall gefüllt. Das Training für den "Lauf 10!" hat bereits begonnen, der Regentallauf ist am Sonntag, 1. Oktober. Einen Tag vorher gibt es eine Schulmeisterschaft.___Weitere Informationen: