Vermischtes Nittenau

07.05.2017

12

0 07.05.201712

Ein Baumarkt am der Industriestraße war in der Nacht zum Sonntag das Ziel eines Einbrechers. Ob er Beute gemacht hat, ist noch unklar. Das teilte die Polizeiinspektion Burglengenfeld mit.

Der Täter gelangten über vor dem Geschäft aufgestapelte Rindenmulchsäcke an ein Fenster, schlug dieses ein und konnte so in den Baumarkt eindringen. Dort hebelte er eine Zwischentüre auf und gelangte vom Lager in den Verkaufsraum. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro. Ermittlungen zur möglichen Beute laufen noch. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Burglengenfeld unter Telefon 09471/7015-0 oder die Polizeistation Nittenau, Telefon 09436/903893-0, entgegen.