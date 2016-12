Vermischtes Nittenau

24.12.2016

6855

0 24.12.20166855

Weihnachten beginnt mit einer Tragödie. Bei einem Unfall in Nittenau starben zwei junge Männer. Die Identität konnte nicht sofort geklärt werden. Nach ein paar Stunden stand fest: Es handelt sich um zwei Brüder, 20 und 30 Jahre alt.

Rettungskräfte konnten nicht helfen

Der ältere der beiden saß hinter dem Steuer des VW. Er fuhr am Samstag um 3.15 Uhr auf der Fischbacher Straße Richtung Stadtmitte, also innerorts, wo das Tempolimit bei 50 liegt. Die Polizei Burglengenfeld geht davon aus, dass der Mann viel zu schnell unterwegs war. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Wegen der Wucht stellte sich das Auto auf, schleuderte zurück und knallte gegen einen etwa fünf Meter entfernten Baum. Der VW landete schließlich auf dem Dach.Rettungskräfte versuchten vergeblich zu helfen. Sie befreiten die beiden Brüder aus dem Auto und reanimierten den 20-jährigen Beifahrer aus dem Landkreis Schwandorf und seinen 30-Jährigen Bruder aus dem Landkreis Rottal-Inn – allerdings ohne Erfolg. Die Geschwister starben am Unfallort.Mittlerweile ist die Staatsanwaltschaft Amberg verständigt worden. Sie ordnete eine Untersuchung an. Dem Fahrer soll Blut abgenommen werden, um zu ermitteln, ob der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 10.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehr Bergham, der First Responder Nittenau und die Polizei Burglengenfeld.