11.05.2017

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nittenau bietet eine Veranstaltungsreihe zum 500. Reformationsjubiläum an. Am Mittwoch, 17. Mai, referiert um 19 Uhr der Kirchenmusiker Johannes Eppelein aus München zum Thema "Reformation und Musik". Mit einer Präsentation samt Hörbeispielen und gemeinsam gesungenen Liedern soll den Hörern Luthers Spur in der Geschichte der evangelischen Kirchenmusik deutlich werden. Und das nicht beschränkt auf Luthers Lebzeiten, sondern bis hinein in das 21. Jahrhundert. "Ohne die auf Martin Luther zurückzuführenden Veränderungen im 16. Jahrhundert sind die Meisterwerke der Kirchenmusik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn-Bartholdy ebenso wenig denkbar wie populärer Sacro-Pop und neues geistliches Liedgut unserer Zeit", lautet Eppeleins These.

Im Vortrag wird er zunächst der Frage nachgehen, wieso Christen überhaupt singen und dann einen Blick darauf werfen, weshalb die Musik und der Gemeindegesang für Martin Luther so wichtig waren, dass er als Begründer des protestantischen Kirchenlieds angesehen wird. Entlang der beiden Leitlinien "Bibelwort" und "Choral" wird die evangelische Kirchenmusik seit Luther bis zur Gegenwart ihre ganze Entfaltung finden, was Eppelein im dritten Teil des Vortrags erläutert - angefangen beim "Urkantor" Johann Walter, Luthers musikalischem Berater, bis hin zum "Luther-Oratorium" von Dieter Falk.Johannes Eppelein wurde 1988 in Regensburg geboren, wuchs in Nittenau auf und studierte nach dem Abitur am Regentalgymnasium evangelische Kirchenmusik, Dirigieren und Gesangspädagogik an der Hochschule für Musik und Theater München. Nach sieben Jahren nebenamtlicher Tätigkeit als Kirchenmusiker an der evangelisch-lutherischen Jerusalemkirche Taufkirchen absolviert er gegenwärtig sein kirchenmusikalisches Praxisjahr an der Christuskirche München. Im September 2017 wird er seine erste hauptamtliche Kirchenmusikerstelle als Dekanatskantor in Rosenheim antreten.