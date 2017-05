Vermischtes Nittenau

21.05.2017

150 Jahre Feuerwehr Nittenau: In einer ersten großen Feier des Jubiläums zeichnete der Verein verdiente Mitglieder aus. Drei Persönlichkeiten standen beim Kommersabend besonders im Fokus.

Wichtig wie von 150 Jahren

Zum Vorbild nehmen

Ehrungen Hermann Riedl und Jürgen Kuprat erhielten das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Landes-Feuerwehr-Verbandes. Mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber bedacht wurden Thomas Hochmuth, Josef Seebauer, Georg Pöllinger und Otto Götzer. Die Feuerwehr-Ehrennadel bekam Richard Hermann. Über das Ehrenkreuz in Gold freute sich Philipp Bohn, über das Ehrenkreuz in Silber Marco Auburger, Werner Götzer, Stefan Bachhuber und Georg Ernst. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Rupert Kagerer, Johann Riedl und Johann Seigner. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft blicken zurück: Manfred Auburger, Manfred Leistner, Richard Höfler, Franz Graf, Philipp Bohn, Anton Eger und Josef Schambeck. Seit 25 Jahren Mitglied sind Thomas Hochmuth, Otto Eichinger, Helga Proske, Albert Kulzer, Petra Rauch, Bianca Kerkez, Wolfgang Prem, Alexander Breuer, Dajana Zollner, Mathilde Auburger, Liane Götzer und Beate Götzer. (sir)

(sir) Im Juli feiert die Wehr ihr Gründungsjubiläum. Auftakt war am Samstag der Kommersabend in der Regentalhalle. Vorsitzender Andreas Weidmüller läutete den Abend mit einer Signal-Glocke ein, ehe Hermann Riedl in der Chronik der Wehr blätterte. Er hatte die markantesten Meilensteine in der Historie ausgewählt, die er dem Publikum präsentierte (Bericht folgt). Im Mittelpunkt des Kommersabends standen Ehrungen."Verändert haben sich Aufgaben und Technik", meinte Vorsitzender Andreas Weidmüller. "Ehrenamtliche Hilfe zu leisten, das hat sich nicht verändert. Der Dienst am Nächsten, 150 Jahre volles Engagement, Übungen, Ehrungen und Kameradschaft, das bietet Anlass zu feiern."Bürgermeister Karl Bley erinnerte an die verheerenden Stadtbrände 1779 und 1805, noch vor der Gründung der Feuerwehr. Damit heute im Notfall Hilfe rasch und umfassend gewährt werden könne, nähmen die freiwilligen Helfer viele persönliche Opfer auf sich. Dafür zollte Bley Dank und Anerkennung."Wenn heute die Feuerwehr ihr stolzes Alter von 150 Jahren feiern kann, so ist doch der Selbsthilfe-Gedanke heute mindestens genauso wichtig wie vor 150 Jahren", so Karl Bley. Vor 25 Jahren habe er zusammen mit Hermann Riedl diesen Verein in das 125-jährige Jubiläum führen dürfen. Nun könne er als Schirmherr das 150-Jährige begleiten, was ihn mit großer Freude erfülle. In den kommenden Wochen werde die Feuerwehr Nittenau eine neue Drehleiter erhalten. Bley sagte, dass es sich dabei um kein Geschenk von der Stadt Nittenau an die Wehr zum Fest handle, sondern um eine Notwendigkeit. Landrat und Ehrenschirmherr Thomas Ebeling gratulierte zum Jubiläum und dankte im Namen des Landkreises den Aktiven und dem Feuerwehrverein für die Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit. Kreisbrandrat Robert Heinfling sagte, das Jubiläum sei der Beweis für ein Miteinander, das mit Tatkraft weitergeführt werde. Gut ausgebildet und technisch gut ausgerüstet sei die Wehr. Auch er betonte, dass die Anschaffung von Geräten der Bevölkerung diene.Mit Blick auf die Geehrten (siehe Kasten) richtete Heinfling einen Appell an die Jugend, sich diese Geehrten als Vorbild zu nehmen. Seit 50 Jahren gehören drei Herren zur Wehr, denen eine besondere Auszeichnung zuteil wurde: Rupert Kagerer, Johann Riedl und Johann Seigner wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.Arnold Pöppl, Chef des gleichnamigen Sanitär- und Heizungsbau-Unternehmens in Nittenau, wurde besonders geehrt, weil sein Unternehmen Mitarbeiter im Falle einer Alarmierung ohne Probleme freistellt.