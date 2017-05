Vermischtes Nittenau

02.05.2017

4

0 02.05.2017

Die Mitglieder der CSU Fischbach wählten Albert Herzog einstimmig zum Vorsitzenden. Während MdB Karl Holmeier über die "große Politik" informierte, durchleuchtete der stellvertretende Bürgermeister Albert Meierhofer die finanzielle Situation der Stadt Nittenau und kommentierte Fischbacher Themen.

Neuwahlen Vorsitzender: Albert Herzog



Stellvertreter: Jakob Fenk, Josef Jobst und Helmut Süß



Beisitzer: Birgit Dvorak, Georg Dvorak, Sepp Hochmuth, Dunja Kümmel, Reinhard Lang, Wolfgang Straßburger und Markus Fohringer



Schriftführer: Gottfried Schuster.



Schatzmeister: Gerhard Lang.



Kassenprüfer: Inge Herzog und Jakob Hummel. (heg)

-Fischbach. Das Baugebiet an der Lohbügler Straße mit 16 Parzellen sowie das Gewerbegebiet am Schwandorfer Weg seien auf den Weg gebracht worden, sagte Herzog. Die Kläranlage werde bis 2020 an die Zweckverbandsanlage nach Nittenau angeschlossen und auch die Brunner Kläranlage soll integriert werden. Der Kindergartenanbau beim bestehenden Kindergarten St. Josef Fischbach soll nach dem Willen des Stadtrates auch dort realisiert werden. Unstimmigkeiten der Diözese mit der Stadt bei der Finanzierung werden das Vorhaben wohl verzögern, erklärte Herzog.Zweiter Bürgermeister Albert Meierhofer sagte, dass die Diözese einlenken müsse und es in deren Hand liege, ob was vorwärts gehe. Es gebe zwar Einigkeit zum Betriebskostendefizit, welches nach den Vorstellungen der Kirche die Stadt zu 80 Prozent zu tragen habe, doch beim Anteil der Kirche bei den Anbaukosten von 16 Prozent sieht es anders aus, die Relationen seien nicht stimmig.Jakob Fenk wurde gefragt, was es mit dem Schild vor seinem Anwesen mit der Aufschrift "Wir sind gegen Windräder" in Nerping auf sich habe. Er antwortete, dass es bei den Weihern unweit Nerping Bestrebungen eines Investors gebe, Windkraftanlagen errichten zu wollen und es Anfragen bei den in Frage kommenden Grundstückseigentümern gegeben habe. Offizielle Bauanträge gebe es aber noch keine, sagte Vorsitzender Herzog, der sich bereits im Landratsamt und bei der Stadt Nittenau erkundigt hatte. Bei der Jahreshauptversammlung gab es neben Neuwahlen auch Ehrungen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielt Markus Fohringer eine Auszeichnung, für zehn Jahre Birgit Dvorak.