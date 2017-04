Vermischtes Nittenau

25.04.2017

Bei der BRK-Bereitschaft Nittenau standen nicht nur Ehrungen, sondern auch Neuwahlen an. Deshalb gab es in diesem Jahr ein Jahreshauptversammlung, die getrennt von der Wasserwacht Nittenau über die Bühne ging. An der BRK-Spitze ändert sich auch in den kommenden vier Jahren nichts.

Ehrungen Für fünf Dienstjahre: Anna Heinrich



Für 15 Dienstjahre: Daniel Riedl und Martin Wächter



Für 40 Dienstjahre: Wilhelm Klein. (sir)

(sir) Denn die Mitglieder wählten Wilhelm Klein wieder zum Bereitschaftsleiter. Ihm zur Seite stehen Florian Schillinger und Johannes Kraupner. Klein gab bei der Versammlung einen Bericht ab. In erster Linie verbindet man das BRK mit ihren Rettungseinsätzen. Der Bereitschaftsleiter zeigte aber auf, dass das Tätigkeitsfeld um ein Vielfaches größer ist. Fünf Helfer sammelten im vergangenen Jahr Christbäume aus 257 Haushalten ein. Bei den vier Blutspendeterminen sind 450 Blutspender mit Verpflegung versorgt worden.Hinzu kommen 43 Sanitätsdienste, bei denen 30 Helfer im Einsatz waren. Die BRK-Mitglieder waren auch beim Winterschwimmen, Motorsport- und Reitsportveranstaltungen, einer Fallschirmübung der US-Streitkräfte, beim Bürgerfest und den Geisterwanderungen dabei, um für Sicherheit zu sorgen.Insgesamt hat die Bereitschaft 4120 Stunden geleistet, die sich folgendermaßen zusammensetzen: Rettungsdienst 1302 Stunden, Sanitätsdienst 722 Stunden, Aus- und Fortbildung 842 Stunden, Altkleidersammlung 208 Stunden, Blutspenden 432 Stunden und sonstige Einsätze 614 Stunden. Im Rettungsdienst sind sechs Helfer der Bereitschaft eingesetzt worden. Alleine Andreas Wagner hat 770 ehrenamtliche Stunden und somit die meisten geleistet. "Dies bedeutet 64 Schichten zu zwölf Stunden", verdeutliche Klein. Der Bereitschaft gehören 47 Mitglieder an. Sieben Frauen und Männer sind im vergangenen Jahr beigetreten. In der letzten Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder beschlossen, monatlich einen Ausbildungsabend für die Aktiven im Sanitätsdienst abzuhalten. Seither gab es acht solcher Veranstaltungen.