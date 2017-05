Vermischtes Nittenau

15.05.2017

3

0 15.05.2017

(sir) "Das Leben will keine Zahlen, es will gelebt werden." Das sagte Rudolf Reisinger an seinem 80. Geburtstag. Eine große Gratulantenschar hatte sich dazu im Landgasthof Schmidbauer in Muckenbach eingefunden. Aufgewachsen ist der Jubilar mit sechs Brüdern in Trumling. In der Nähe seines Elternhauses hat er später ein Eigenheim errichtet. Er studierte Landwirtschaft und durchlief anschließend eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann bei der Raiffeisenbank und dem Lagerhaus. 1960 wurde er Nachwuchssachbearbeiter beim Bauernverband in Neumarkt und später in die Hauptgeschäftsstelle in Regensburg versetzt. Danach war er als kommissarischer Leiter der Dienststelle in Cham tätig, anschließend fungierte er als Dienststellenleiter bis 2001.

36 Jahre lang war er Stadtrat in Nittenau, vorher bis zur Gebietsreform 1972 in der Altgemeinde Bodenstein als Gemeinderat für die CSU. 1969 trat er mit Christa Reber aus Nittenau vor den Traualtar. Zwei Töchter gingen aus dieser Ehe hervor, ein Enkel kam dazu. 1972/73 hat die Familie ihr Haus in Trumling gebaut. Rudolf Reisinger führt noch immer eine kleine Agentur für die Reisefreunde, überwiegend Reisen für Senioren. Früher hat er gerne Fußball gespielt, doch aus beruflichen Gründen musste er hier kürzer treten. Acht Jahre lang fungierte er als Ortsvorsitzender der CSU Bodenstein. Mitglied ist er bei der Kolpingsfamilie Nittenau, beim Kapellenverein Muckenbach, beim CSU-Ortsverein Bodenstein, beim CSU-Seniorenverein im Landkreis Schwandorf, bei der Feuerwehr Bodenstein und beim Museumsverein der Stadt Nittenau. Auch die Stadtkapelle Nittenau, der Trachtenverein Nittenau, der KZV Nittenau und Umgebung, der TSV Nittenau, der Verein der landwirtschaftlichen Fachschulabsolventen Cham (VLF), der Ehemaligen-Verband Schönbrunn/Landshut Weihenstephan sowie der Waldschmidtverein Eschlkam und der Bayerischen Bauernverband schätzen ihn als Mitglied.