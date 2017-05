Sperrung wegen Bauarbeiten

Vermischtes Nittenau

10.05.2017

2

0 10.05.2017

Auf der Bundesstraße 16 stehen zwischen den Anschlussstellen Nittenau Ost (Muckenbach) und Walderbach Sanierungsarbeiten an. Aus diesem Grunde wird der Abschnitt ab Montag für einen Zeitraum von vier Wochen für den gesamten Verkehr gesperrt. Auf dem rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitt werden Asphaltschichten abgefräst und neu aufgebracht. Die Auffahrt auf die Bundesstraße 16 an den Anschlussstellen Muckenbach und Walderbach in Fahrtrichtung Regensburg beziehungsweise Roding ist möglich.

Es wird empfohlen, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Insbesondere der Lkw-Verkehr sollte ab Altenkreith beziehungsweise ab der Anschlussstelle Regensburg Nord (A 93) die Strecke über die Bundesstraße 85 (Bruck), die Kreisstraße SAD 1 und die A 93 (AS Teublitz) benutzen. Für den Sperrabschnitt selbst wird eine Umleitung über die Staatsstraße 2149 über Reichenbach/Walderbach eingerichtet. Zeitgleich kommt es ab Montag im Bereich Haslbach zu Bauarbeiten. Hier wird die Bundesstraße für zwei Wochen gesperrt. Auch deswegen wird empfohlen, die B 16 zwischen Regensburg und Roding von 15. Mai bis voraussichtlich 10. Juni weiträumig zu umfahren.