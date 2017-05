Vermischtes Nittenau

Bereits zum fünften Mal lud die Laufsportabteilung des TSV Nittenau zur Aktion "Lauf 10" ein. Ziel ist es, alle Teilnehmer innerhalb von zehn Wochen zu befähigen, zehn Kilometer zu laufen. Dafür ist die Teilnahme am Abschlusslauf in Wolnzach vorgesehen, der vom Bayerischen Rundfunk organisiert wird.

30 wetterfeste Läufer trafen sich am Sportgelände des Regentalgymnasiums zum ersten "Lauf 10"-Training in Nittenau. Sie ließen sich auch nicht von den nicht gerade freundlichen Temperaturen von nur fünf Grad, vom Wind oder vom regenverhangenen Himmel abhalten. Für die Männer und Frauen stehen ab jetzt zehn Wochen lang drei Trainingseinheiten pro Woche jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag an. Der Vorsitzende der Laufsportabteilung, Alexander Ernst, begrüßte alle Teilnehmer. Er stellte das insgesamt siebenköpfige Trainerteam vor, das von Gabi Lanzl geleitet wird. Damit ist sichergestellt, dass in jedem Training mindestens zwei Trainer zur Verfügung stehen. Ernst versäumte es auch nicht, auf die bisherige Erfolgsquote von 100 Prozent zu verweisen, die auch weiterhin angestrebt wird.Glücklicherweise hielt der Himmel seine Schleusen beim ersten Training geschlossen. Wer jetzt Lust bekommen hat und noch mitmachen möchte, braucht nur zu Beginn der Trainingszeiten (18.30 Uhr) in den Jahnweg zu kommen oder sich mit Gabi Lanzl unter Telefon 0171/8636613 oder E-Mail an fritz.lanzl@gmx.de in Verbindung zu setzen.