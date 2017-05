Vermischtes Nittenau

12.05.2017

Was für ein passender Einstieg. Beim Vortrag zum Thema "Sind Sie schon on?" sendete Raiffeisenbank-Vorstandsmitglied Thomas Stalla seine Begrüßung digital an die Zuhörer - um kurz danach persönlich im Nittenauer Pfarrheim zu erscheinen.

Bei einem Informationsabend der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau lud das Institut zu einer digitalen Reise durch die Welt des Online-Banking ein. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Veranstaltung der Raiffeisenbank. Sie stand unter dem Motto "Digitalisierung" und stieß auf großes Interesse."Woher sollen die Leute wissen, was wir inzwischen alles an modernen Online- und Mobile-Services bieten, wenn wir es ihnen nicht sagen", sagte Vorstandsmitglied Thomas Stalla über die Veranstaltungen. Digitalisierung sei das Zeichen unserer Zeit. So wie Ackerbau und Dampfkraft die gesamte Gesellschaft bewegten, so verändert auch die Digitalisierung die Art wie die Menschen heute leben.Referentin Sandra Prechtl nahm die Zuhörer mit auf eine Reise durch die digitale Banking-Welt. Dabei ging es viel um das Thema Sicherheit. Dazu führte Prechtl immer wieder beispielhafte Alltagssituationen auf. So ist es heute laut Referentin möglich, Rechnungen abzufotografieren - IBAN und TAN werden dann automatisch übertragen und man braucht nur noch einen einzigen Finger für die Überweisung.