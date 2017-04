Kultur Nürnberg

07.04.2017

Nürnberg. Schweiß, Bierdunst und blaue Flecken - dieser Dreiklang bestimmt Punkrock-Konzerte, seit Iggy Pop erstmals über eine Bühne marodierte. Doch was passiert mit einer Punkband, wenn ihre Alben die Spitzenpositionen der Charts stürmen? Wenn sie große Hallen füllt, wie die Broilers am Donnerstagabend die Arena in Nürnberg? Ist die Band dann in der Beliebigkeit des Pop angekommen?

Die Broilers drücken von Anfang an aufs Gaspedal, zum Beispiel mit "Bitteres Manifest" vom aktuellen Album "[sic!]" Mit "Die beste aller Zeiten" und "Ist da jemand?" folgt Wohlfühl-Punkrock zwischen Vereinsheim- und Klassenparty. Die Broilers können bis zu diesem Zeitpunkt gut und gerne als Band für Zuhörer durchgehen, denen die Toten Hosen zu viel Pathos-Pop und die Ärzte zu viel Kunst machen.Doch dann: "In 80 Tagen um die Welt" und damit der Auftritt der Bläser-Gruppe. Der Beat fährt den Zuhörern in die Glieder. Keiner kann noch stillhalten. Erst Recht, als Sänger Sammy Amara den Ska-Brecher "Harter Weg" anstimmt. Nun gibt es kein Halten mehr. Ob vor der Bühne oder auf den Sitzplätzen: Die Menschen tanzen. Moshpits bilden sich in der ganzen Halle. Und da ist es dann: Dieses beseelte Grinsen auf vielen Gesichtern. Menschen, die im Alltag hinter Bankschaltern oder vor Schulklassen stehen, die genau so funktionieren, wie es von Familie, Arbeitgebern und der restlichen Gesellschaft nun einmal verlangt wird, schauen aus wie Kinder vorm Weihnachtsbaum. Sie lassen jeden Frust und allen Alltagsstress raus, sie laben sich an der ungeheuren Energie dieser Musik.Nein, die Broilers sind keine Hardcore-Oi!- oder Punkrock-Band mehr. Ihre Musik ist popiger geworden, zugänglicher, Arena-tauglicher. Doch sie schaffen es nach wie vor, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, das dafür sorgt, dass sich wildfremde Menschen in den Armen liegen. Hätten es die Nürnberg Ice Tigers ins DEL-Finale geschafft - die Stimmung in der Arena könnte nicht besser sein. Es riecht nach Schweiß und Bier. Blaue Flecken gibt es reichlich. Von der perfekt inszenierten und völlig antiseptischen Plastik-Welt der modernen Pop-Industrie sind die Broilers dabei so weit entfernt, wie Iggy Pop davon, ein Beispiel für einen gesunden Lebensstil zu sein.