Kultur Nürnberg

27.04.2017

15

0 27.04.201715

Wer kennt nicht Megahits wie "Ayo Technology" oder "You Don't Know". Durch Milows charismatische Stimme haben sie sich eingeprägt. Zehn Jahre ist das her. Mit unserer Redaktion sprach der belgische Sänger über seine musikalische Entwicklung, Europa, die kommende Tour und einen besonderen Tag - in Moosbach.

Milow ist ein nachdenklicher, politischer Mensch, der etwas zu sagen hat. Und das, wenn nötig, in vier Sprachen, die er fließend beherrscht. Ins Stocken gerät das lebhafte Telefongespräch mit dem sympathischen 35-Jährigen nur ein einziges Mal - als er die Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden passiert und das Handynetz wechselt.Milow: Ja, es ist ein besonderer Ort. Mein erstes Konzert 2017 war in Curaçao. Das Tolle war, dass uns der Veranstalter eingeladen hat, danach noch ein paar Tage zu bleiben. Ich war happy, dass im Terminplan Luft dafür war. Denn während der großen Tour im April und Mai mit 23 Konzerten in vier Wochen bleibt kaum Zeit auszuspannen. Aber ich liebe das. Wenn so viel los ist, gibt mir das ungeheuer viel Energie.Bei den Open Airs im Sommer ist alles riesig, viele Leute. Das ist auch großartig. Bei Festivals hat man aber meistens nur 45 Minuten oder eine Stunde Zeit. Bei den Club-Auftritten dagegen ist es die Nähe und Intimität, die sich aufbaut, was mir gefällt. Da spiele ich über zwei Stunden und kann dazwischen auch mal Geschichten erzählen. Ich schätze die Mischung aus beidem wirklich sehr.Genau das ist das, was ich möchte. Mal die Uptempo-Songs zu spielen, voller Energie, um dann wieder zur Akustik-Gitarre zu greifen.Ach, das war das Konzert mitten auf dem Feld, nicht wahr? Mark Forster spielte da auch. An das erinnere ich mich natürlich. Es war wundervoll. Ich war öfter in München, aber noch nie in Moosbach. Es hat mir erlaubt, eine Seite von Bayern zu sehen, die ich sonst nicht zu sehen bekomme.Ja, aber in Belgien ist es ganz ähnlich. Das Land ist klein, die Festivals sind dort auch mitten im "Nirgendwo", abseits der großen Städte. Das kenne ich ziemlich gut. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag.Was glauben Sie denn? Wie gesagt, ich komme aus Belgien (lacht). Wir haben viele Sorten und sind da etwas verdorben. Daher habe ich natürlich auch die lokale Biersorte gekostet.Auf jeden Fall. Ich habe früher Politikwissenschaft studiert. Die Leute haben über die Jahrzehnte vergessen, wie es vor dem europäischen Gedanken war. Es gab immer große Spannungen, in Zentraleuropa, im Osten, auf dem Balkan. Was ich gelernt habe, auch als ich 2016 beim Friedensnobelpreis-Konzert in Oslo gespielt habe - als die Europäische Union ausgezeichnet wurde - ist: Das, wofür die EU steht, ist viel leichter anzugreifen, als zu verteidigen. Du kannst als Belgier keinen deutschen oder italienischen Politiker wählen, also die EU-Politik nur im eigenen Land verteidigen.Die Wahrheit ist, die EU ist nicht perfekt. Sie ist das Resultat aus vielen, vielen Kompromissen. Aber sie funktioniert immer noch. Ich bin auch ein Produkt der Europäischen Union: Ich bin in Belgien aufgewachsen, überquere, wenn ich auf Tour bin, ständig einfach die Grenzen und was ich sage, wird überall gehört.Wenn ich gerade nicht auf Tour bin, teile ich meine Zeit zwischen Belgien und Los Angeles auf. Ich habe jetzt zwei Alben in L. A. aufgenommen. Ich versuche, dort nach einer langen Konzertserie auszuruhen und neue Songs zu schreiben. Dann gehe ich wieder auf Tour und die meisten Konzerte gebe ich in Europa. Für mich funktioniert das sehr gut.Über die Jahre ging es irgendwie immer ein bisschen vor und zurück - zwischen den zwei Seiten meiner Persönlichkeit. Zwischen sehr akustischen Alben mit Fokus auf den Texten und einem mehr pop-orientierten Stil. Mein aktuelles Album "Modern Heart" ist das wohl zeitgenössischste bisher. Bevor ich wieder akustisch werde, versuche ich zu experimentieren, meinen Sound zu erneuern und erweitern. Ich will, dass jedes Album widerspiegelt, wie ich heute bin.Ich habe sie über die Jahre leicht angepasst. Ich denke, wir haben einen sehr guten Weg gefunden, alles harmonisch zusammenzubringen. Ich habe fünf wundervolle Musiker dabei und bin sehr aufgeregt vor den kommenden Auftritten in Deutschland. Da ich immer auch viele neue Songs spiele, ist das für die Fans ein Hineinschnuppern, was in nächster Zeit kommen wird. Ich möchte mich und mein Publikum immer wieder überraschen. Meine nächste Single, die in ein paar Monaten erscheint, wird definitiv einige Leute verblüffen.Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0