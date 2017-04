Kultur Nürnberg

28.04.2017

Nürnberg. Die "Pension Schöller" von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs ist seit der Uraufführung im Jahr 1890 immer wieder auf Theaterspielplänen vertreten. Von der großen Boulevard-Komödie bis hin zur Gesellschaftssatire reicht die Palette. In Nürnberg sorgt nun Regisseurin Bernadette Sonnenbichler für eine buchstäblich irre Mischung aus Witz und Wahnsinn.

Geldscheine rein waschen

Menschliche Abgründe

Wobei ihre rasante Trash-Show durchaus mit aktuellen Anspielungen aufwartet. Das Premierenpublikum kam aus dem Lachen nicht heraus und bedankte sich mit reichlich Beifall. Wie bitte, Melania Trump? Falsch, Melania Pump heißt das Model, das da plötzlich auf Stöckelschuhen mitten in der "Bier-Pfütze" steht. Keine Sorge, so heißt die kleine Kneipe, die der Hobby-Musiker Freddy (Philipp Weigand) zum Jazzclub aufmotzen will.Das nötige Geld dafür soll sein Onkel Philipp Klapproth (Pius Maria Küppers) herausrücken, der mit Putzmitteln und anderen Geschäften so manchen Geldschein rein wusch. Gemeinsam mit seiner Chefsekretärin Trump, äh Pump, plant Klapproth die Gründung einer Kette von Heilanstalten. Bevor die Mäuse sprudeln, soll ihm deshalb sein Neffe einen Gefallen tun: "Zeig mir ein Irrenhaus von innen!" Da solche Einrichtungen nicht unbedingt offen sind für Besichtigungen, zerrt Freddy seinen Onkel in die Pension Schöller. Denn dort wohnen tatsächlich eine Menge Bekloppte: die Pensions-Chefin "Frau Herr Direktor Schöller" (Ruth Macke), die sich bei der Show "Meine kleine, geile Pension" beworben hat, aber auch ihr Bruder Eugen Rümpel (Thomas Nunner) mit dem "l"-Defekt, der mit Bravour Texte aus "Othenno", "Wannenstein" und "Kabane und Niebe" zitiert.Nicht zu vergessen der lässig-coole und skurrile Weltenbummler "Tommy" Bernhardy (Marco Steeger), der immer eine Dschungelkönigin aus Tahiti im Gepäck hat, die sich mit bedrohlichem Fauchen den vor Angst klappernden Klapproth schnappt. Neben Melania Trump, äh Pump, gibt es noch ein paar weitere skurrile Gestalten, die sich Regisseurin Sonnenbichler ausgedacht hat. Die Welt ist eben ein Irrenhaus! Und die Bühne im Schauspielhaus dreht sich immer mehr. Zum Schluss gerät sogar Live-Musiker Cico Beck ins Schwitzen, der seine Instrumente im Giebel des Tollhauses aufgebaut hat, als dessen Seitenwand abreißt und zu Boden kracht.Auch wenn einige Premieren-Zuschauer die Vorstellung (keine Pause) vorzeitig verlassen, weil ihnen eventuell die Späße zu platt sind oder sie das Gewusel auf der Bühne verwirrt: Es lohnt sich, in Sonnenbichlers "Pension Schöller" vorbeizuschauen. In diesem Irrenhaus wohnen menschliche Abgründigkeiten, funkelnder Witz, überraschende Gegenwartsbezüge und Schauspieler, die mit Lust und Verve agieren.