Politik Nürnberg

16.05.2017

Die Staatsregierung wertet den Hochschul-Standort Nürnberg auf. Die Zeiten als Anhängsel von Erlangen sind vorbei. Künftig soll es zu Füßen der Burg eine eigene Universität geben.

Das ist ein Elfmeter, der nur versenkt werden muss. Der Ball liegt schon - und der Torwart ist im Urlaub. Markus Söder, bayerischer Finanzminister in Richtung der Stadt Nürnberg

Feuchtwangen. Erst war nur von einem "universitären Teilbereich" die Rede, jetzt plant die bayerischen Staatsregierung doch den großen Wurf: Nürnberg soll künftig neben Erlangen eine eigenständige Universität erhalten. Das hat das Kabinett am Dienstag bei seiner Sitzung im mittelfränkischen Feuchtwangen beschlossen. Noch Anfang Mai hatte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) nur vom Aufbau einer "universitären Einrichtung" gesprochen.Klar sei, dass die künftige Nürnberger Universität auf jeden Fall eine technologische Ausrichtung erhalten solle, ohne dass es zu "Abstrichen" für die ebenfalls stark technologisch ausgerichtete Universität Erlangen komme, sagte Seehofer. Welche Fakultäten auf dem künftigen Universitäts-Campus angesiedelt werden sollen, will die Staatsregierung in den nächsten Monaten mit dem Deutschen Wissenschaftsrat abklären. Unklar sei der Standort in Nürnberg. In dem Punkt wollten sich weder Seehofer noch sein aus der Frankenmetropole stammender Finanzminister Markus Söder (CSU) festlegen.In Nürnberg geht man davon aus, dass dafür nur ein brachliegendes früheres Bahngelände im Süden Nürnbergs in Frage kommt. Söder appellierte an die Stadt, die Chance mit baldigen städteplanerischen Entscheidungen zu nutzen. "Das ist ein Elfmeter, der nur versenkt werden muss. Der Ball liegt schon - und der Torwart ist im Urlaub." Die Staatsregierung unterstützt zudem den Aufbau eines Fraunhofer Forschungszentrums in der Region Nürnberg.Der Freistaat beteiligt sich außerdem mit einem "spürbaren finanziellen Beitrag" am Ausbau des Dokumentationszentrums auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Eine konkrete Summe nannte die Staatsregierung aber nicht. Der Ausbau soll dazu beitragen, das Zentrum, das die Propaganda-Mechanismen der Nationalsozialisten während der Nürnberger Reichsparteitage beleuchtet, noch attraktiver zu machen.Grünes Licht gab das Kabinett zugleich für die Errichtung eines Museums für den Flugpionier Gustav Weißkopf in dessen mittelfränkischer Geburtsstadt Leutershausen (Kreis Ansbach). Die Finanzierung für den Bau des rund 10,5 Millionen Euro teuren Komplexes sei nun gesichert, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Neben dem Freistaat beteiligen sich Bund und Europäische Union (EU) an den Baukosten. Auf die im strukturschwachen westlichen Mittelfranken gelegene Kommune Leutershausen kämen 1,7 Millionen Euro zu. Noch nicht ganz klar sei, wer die laufenden Unterhaltskosten des Gustav-Weißkopfs-Museums trage. Weißkopf gelang neben den US-Brüdern Wright zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der ersten Motorflüge der Luftfahrtgeschichte.