24.05.2017

Am 26. Mai jährt sich der Sieg des DFB-Pokals des 1. FC Nürnberg zum zehnten Mal. Der Ex-Verteidiger und Publikumsliebling Andreas Wolf blickt für die Oberpfalzmedien auf den grandiosen Vereinserfolg zurück.

14 Jahre streifte sich Andreas Wolf (34) das Trikot des 1. FC Nürnberg über. Der Höhepunkt seiner Karriere war 2007 der Gewinn des DFB-Pokals. Nach 120 Minuten Spielzeit in einem spannenden Endspiel gegen den VfB Stuttgart holte der Club nach 34 Jahren zum ersten Mal wieder einen Titel.Andreas Wolf: Ob es das beste war, kann ich nicht sagen. Denn in dem Jahr waren richtig viele Spiele gut. Es hat vieles in der Mannschaft funktioniert und ich bin stolz, dass es ausgerechnet im Finale auch so geklappt hat. Was will man mehr?Es lag am Zusammenhalt der Mannschaft, denn wir waren ein eingeschworener Haufen. Der Trainerstab hat uns immer wieder gepusht, gleichzeitig waren wir bei den Spielen stets konzentriert und ausgeruht. Die komplette Saison war fantastisch, schließlich haben wir mit dem VfB Stuttgart dreimal den Deutschen Meister geschlagen. Vor dem Finale war ich überzeugt, dass wir das Ding gewinnen. Es lag an dem Tag eine Spannung in der Luft. Wir waren alle heiß auf dieses Spiel.Hans Meyer hat es gut verstanden, seine Spieler bei den Ansprachen und auch im Umgang mit ihnen zu motivieren. Hinzukommt, dass die richtigen Charaktere in dem Jahr zusammen waren. Niemand hat dagegen geschossen. Es hat alles gepasst – von der Putzfrau bis zum Vorstand. Am Platz hat man die tolle Atmosphäre im Verein gespürt.Man ist 120 Minuten am Platz und gibt alles. Man freut sich, aber man realisiert es nicht richtig. Es ist wichtig, weiter konzentriert zu bleiben, damit du das Spiel am Ende nicht noch hergibst. Jans Tor war der Genickschlag für Stuttgart.Ein wenig, aber es ist nicht so intensiv wie für die Zuschauer. In Ruhe kannst du das nicht genießen, wie die Fans feiern.Im ersten Moment spürst du pure Freude, weil wir es geschafft haben. Ich erinnere mich, dass Javier Pinola mit Krämpfen zu kämpfen hatte. Es war alles darauf konzentriert, dass wir das Spiel noch vor dem möglichen Elfmeterschießen entscheiden. Ersatztorwart Daniel Klewer hatte sich schon warm gelaufen. Er war ja der Elfmeter-Killer in dieser Saison (lacht). Zwar hätte ich ihm gewünscht, dass er noch zum Einsatz kommt, doch eigentlich bin ich froh, dass es nicht so kam.Für das Umfeld war es nach 39 Jahren etwas Großartiges. Man hatte schon fast vergessen, wie sich das anfühlt. Dieser Titel hat bei den älteren Fans vergangene Tage in Erinnerung gerufen. Für den Verein war es schön, nicht nur regional wahrgenommen zu werden. Der Club war wieder da – auch auf der europäischen Bühne.Zu ein paar wenigen habe ich noch Kontakt. Beispielsweise bin ich mit Daniel Klewer befreundet. Zu allen kann man den Kontakt nicht halten. Erst im Nachhinein stellt sich auch heraus, wer ein Freund ist und sich regelmäßig meldet. Eine Freundschaft aufzubauen ist auf lange Sicht schwierig, da das Geschäft kurzlebig ist. Wenn man sich aber wiedersieht, ist es, als wäre die Zeit stehen geblieben.Der Zuspruch ist und war immer sehr groß. Ich bin hier in Nürnberg aufgewachsen und habe etwas erreicht. Das zahlen dir die Fans auch zurück. Immer wieder sprechen mich zum Beispiel Clubfans auf der Straße an. Oft wollen sie wissen, was ich jetzt mache. Manche erzählen mir auch ihre Erinnerungen zur Pokalnacht. Wiederum andere hoffen, dass sich so eine Zeit wie 2007 wiederholt. An Frankfurt sieht man:Es ist alles möglich. Wie wir damals sind sie als Außenseiter im DFB-Pokal-Finale.Das körperbetonte Spiel hat Javier Pinola und mich ausgemacht. Wir haben uns bis zum Ende ausgekotzt. Das kommt freilich bei den Fans gut an. Da wird dir auch eher mal ein Fehler verziehen. Schon als Jugendspieler habe ich mich selten geschont. Ab und zu kamen bei meinem Spiel auch technische Raffinessen dazu (lacht).Die Verletzung hat mich wirklich weit zurückgeworfen. In der gleichen Saison hatte ich ja noch eine schwere Verletzung. Für den Kopf war das Gift: An die alten Leistungen wieder anzuknüpfen, war schwer. Du hast dann eine Blockade im Kopf. Von da an habe ich versucht, es mit dem Auge und Erfahrung zu lösen. Das sah nicht immer so gut aus wie früher, als ich kompromissloser reingegangen bin.Eigentlich keine. Die Nacht war sehr lange, weil wir natürlich bis in den frühen Morgen gefeiert haben. Irgendwann war der Pokal sicher bei Busfahrer Chicco oder Udo im Hotelzimmer untergebracht. Am nächsten Tag beim Empfang in Nürnberg war der Pokal aber wieder bei der Mannschaft.Wir haben zwei Tage lang feucht-fröhlich gefeiert. Der Empfang der Fans war überragend. Unzählige haben uns vom Flughafen bis zum Hauptmarkt begleitet. Da haben wir zusammen so richtig die Sau rausgelassen.Die Konstanz im Verein und in der Mannschaft. Nach dem Trainerwechsel hat man nun angefangen, junge Spieler einzubinden. Der Mix zwischen Erfahrung und der Jugend ist wichtig. Spieler, die aus den eigenen Reihen kommen, zahlen das meist mit Leistung zurück, weil ihr Herz dabei ist. Mittlerweile genießen die Jungen auch eine bessere Ausbildung als wir damals. Was herauskommt, sieht man: Kammerbauer, Mühl, Teuchert und Lippert. Das sind genau jene, die im Moment gute Leistungen zeigen. Sie sind die Basis und woran man für die Zukunft arbeiten kann – ohne viel Geld in die Hand zu nehmen.Wenn man als Junger hochkommt, ist das etwas Besonderes. Sein ganzes Leben arbeitet man darauf hin. Die Älteren müssen die Jüngeren lenken. Die Jugend soll ruhig etwas wilder sein und die Wege für die Alten machen. Im Verein sind viele junge Spieler, die die Qualität besitzen, Profi zu werden.Cedi ist ein guter Junge. Ich glaube, er weiß, was er tut und dass er immer an sich arbeiten muss. Er ist für mich der beste Stürmer, den wir haben.Zum Viertelfinale gegen Borussia Dortmund war ich in Monaco. Es sind noch viele da, mit denen ich zusammengespielt habe. Leider hatten wir nicht viel Zeit zu quatschen. Nach der Saison möchte ich mit dem einen oder anderen gern ein Bier trinken gehen. Es war eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Schade war es, dass ich mich verletzt habe und so den Anschluss verloren habe. In dem Alter war es nicht so einfach, die Verletzungen wegzustecken. Nachdem dann auch noch viel Qualität dazugekauft wurde, hat es für mich keinen Sinn gemacht, den Vertrag auszusitzen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht und das Engagement mit dem Club hat sich ergeben. Als Rainer Zietsch mich fragte, ob ich Interesse bei der U 23 und U 21 mitzuwirken, habe ich nicht lange überlegt.Monaco muss man sich so vorstellen: Alles ist sehr eng, weil das Land nicht groß ist. Irgendwann wirst du erschlagen von den hohen Gebäuden um dich herum. Wir sind daher oft rausgefahren: Nach Nizza, Cannes, St. Tropez, Menton, um die Weite zu spüren. Der Hafen ist allerdings schön und es ist immer was geboten – vor allem von April bis Oktober. Im Winter ist es hingegen etwas trostlos und leer.Der Besitzer von AS Monaco, Dmitri Rybolowlew, ist Russe. Als Kapitän hatte ich das eine oder andere Gespräch mit ihm. Er wollte von mir wissen, wie es in der Mannschaft aussieht und ob er etwas ändern kann. Schwieriger war es mit Französisch: Anfangs konnte ich kein Wort. Ich hatte daher Unterricht bei einer deutschen Lehrerin, die einen Monegassen geheiratet hatte. Ich verstehe einiges. Kürzlich habe ich mir eine App heruntergeladen, um vielleicht noch ein paar Wörter zu lernen.Ja, zwei oder dreimal. Er ist Fan des Vereins, genau wie es sein Vater schon war.Dieses Jahr möchte ich eine Pause einlegen, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Bei drei Kindern gibt es genügend zu tun. Dabei will ich Energie tanken, damit ich vielleicht bald wieder auf die Fußballbühne zurückkehren kann.Das kann ich mir immer vorstellen. Der Club ist mein Verein, hier bin ich groß geworden. Mich verbindet sehr viel mit dem Verein. Der Club ist immer eine Option. Außer vielleicht der FC Barcelona ruft an (lacht).Das Interview führte Stephanie Wilcke.