Sport Nürnberg

29.04.2017

57

29.04.2017

Was für ein wahnsinniges Zweitliga-Match! Der Club führt gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart zur Pause durch Treffer von Hanno Behrens und Cedric Teuchert mit 2:0 und kassiert quasi mit dem Schlusspfiff noch das 2:3 durch den eingewechselten Österreicher Florian Klein.

Teuchert von Beginn an

Starke erste Hälfte

Doppelpack nach der Pause

Vor 44 098 Zuschauern lieferte der 1. FC Nürnberg eine seiner besten Saisonleistungen ab und hat den Aufstiegsaspiranten lange am Rande einer Niederlage. Doch eine kurze Schwächephase zu Beginn des zweiten Abschnitts, als der VfB binnen drei Minuten durch Simon Terodde und Daniel Ginczek ausgleichen konnte, kostete der Elf von Trainer Michael Köllner einen Dreier oder zumindest einen Punkterfolg. Den Gästen gelang dagegen mit diesem Last-Minute-Sieg ein großer Schritt in Richtung sofortiger Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Fußball. "Das tut richtig weh. Unser Spielplan ist fast komplett aufgegangen. Aber zwei Tore in drei Minuten nach der Pause darf man einfach nicht kassieren. Vielleicht sind wir da einfach noch zu unerfahren", war Torschütze Hanno Behrens nach der Partie bedient.Auf den Rängen herrschte vor einer prächtigen Zweitliga-Kulisse dagegen verkehrte Welt. Für den FCN gestaltete sich die Topbegegnung zu einem Auswärtsspiel daheim. Während die Club-Kurve während der kompletten Spielzeit jegliche Unterstützung verweigerte - Tenor: "Ohne Ultras ist das Stadion tot. Gegen Verbote und Auflagen" - verwandelte ein phänomenaler Schwaben-Anhang die Begegnung zu einem VfB-Heimspiel. Knapp 20 000 Fans hatten sich auf den Weg von Stuttgart in die Frankenmetropole gemacht und hatten somit stimmungstechnisch eindeutig die Oberhand. Selbst an den Spielern ging diese ungewohnte Verteilung nicht spurlos vorbei. "Das ist schade, dass uns die Fans in so einem Kracher-Spiel nicht unterstützen. Kompliment an die VfB-Fans. Wahnsinn, was die heute abgezogen haben", sagte Behrens.Club-Coach Michael Köllner schickte seinen Torschützen vom Dienst, Cedric Teuchert, erstmals in seiner Amtszeit von Beginn weg auf den Rasen. Der gebürtige Coburger hatte in den letzten beiden Partien, jeweils von der Bank kommend, zwei Treffer erzielt. "Cedi hat das Vertrauen absolut gerechtfertigt, auch wenn er am Ende schon stehend k. o. war", lobte Köllner seinen Sturm-Youngster.In den ersten 45 Minuten sahen die über 40 000 Zuschauer das erwartete Spiel. Der Spitzenreiter aus dem Schwabenland war die tonangebende Mannschaft und diktierte das Spielgeschehen. Allerdings verteidigte der FCN geschickt und verdichtete ab 30 Metern vor dem eigenen Gehäuse das Spielfeld. Der zuletzt stark auftrumpfende VfB Spielgestalter Alexandru Maxim mühte sich redlich, fand in der vielbeinigen Club-Abwehr aber keine Lücke. Somit hing auch Simon Terodde, der beste Zweitliga-Torjäger, in der Luft. Auf den Außen hatten Kammerbauer und Djakpa die Stuttgarter Flügelflitzer unter Kontrolle und ließen keine gefährlichen Flanken zu. Und wenn der FCN dann den Ball erobert hatte, ging es mit Tempo und Zielstrebigkeit vor das VfB-Tor. Jürgen Klopp hätte am Nürnberger Umschaltspiel Köllner'scher Prägung seine wahre Freude. Über die pfeilschnellen Salli, Hufnagel und Teuchert setzte die Heimelf immer wieder wirkungsvolle Nadelstiche.Die erste Chance parierte noch VfB-Keeper Mitch Langerak, der eine Direktabnahme von Behrens über den Querbalken lenkte (10.) Eine Viertelstunde später aber war auch der australische Keeper machtlos. Statt seine schnellen Spitzen einzusetzen, probierte es "Zehner" Behrens selbst: Sein Flachschuss aus 20 Metern schlug flach unten im linken Eck zur Club-Führung ein. Drei Minuten später hätte die Doppelchance von Salli und erneut Behrens schon den zweiten Nürnberger Treffer bringen können. Salli scheiterte zunächst völlig frei an Langerak und die nachfolgende Flanke setzte Behrens per Hacke neben das Gehäuse.Und was war eigentlich mit Cedric Teuchert? Der Franke in Diensten der Franken hatte nach 33 Minuten seinen großen Auftritt. Ein Solo über das halbe Spielfeld vollendete er mit einem platzierten Rechtsschuss ins rechte obere Eck - 2:0 für den Club. Spätestens dieser Treffer verfehlte seine Wikung bei den Gästen nicht. Der Tabellenführer brachte anschließend gar nichts mehr zustande und hatte Mühe, drei, vier Pässe in Folge an den eigenen Mann zu bringen. Der Club hätte dagegen bei einigen schnellen Gegenstößen bereits für die Vorentscheidung sorgen können. Doch auch so stand zum Pausentee die überraschende 2:0-Führung für den FCN. "Ich habe schon zur Pause geahnt, dass wir in dieser Phase vor dem Wechsel den dritten Treffer hätten nachlegen müssen", analysierte der Oberpfälzer Trainer der Franken."In der Halbzeit habe ich die Mannschaft schon emotional gepackt. Wir wollten das so nicht stehen lassen und unsere fantastischen Fans nicht mit einer Niederlage heimreisen lassen", gewährte VfB-Trainer Hannes Wolff nach der Partie Einblicke in seine Halbzeitansprache.Und seine Worte schienen zu fruchten. Binnen drei Minuten nach dem Wechsel glichen die Schwaben den Rückstand aus. Zuerst senste Club-Verteidiger Lukas Mühl Terodde im Strafraum um. Der Torjäger ließ sich nicht lumpen und verwandelte prompt selbst zum Anschluss (47.). Keine drei Zeigerumdrehungen später nickte der zur Pause eingewechselte zweite Stürmer Daniel Ginczek eine Maxim-Ecke zum umjubelten Ausgleich ein (50.). Nürnberg wirkte sichtlich angeschlagen ob des VfB-Doppelschlags. Dennoch fing sich die Köllner-Truppe im Verlauf des zweiten Abschnitts wieder und gewährte Stuttgart keine weiteren Chancen mehr. Stattdessen hätten Teuchert und Behrens den FCN selbst erneut in Front schießen können. "Mitch Langerak hat den VfB in dieser Phase sicherlich im Spiel gehalten", lobte Köllner den Stuttgarter Schlussmann. Und als alles schon auf ein gerechtes Unentschieden hindeutete, schlug der Favorit doch noch zu. Dem kurz zuvor eingewechselten Florian Klein gelang in der Schlussminute nach Vorarbeit von Terodde doch noch der vielumjubelte Siegtreffer. Der Österreicher verwertete eine Ablage des VfB-Stürmer überlegt ins linke untere Eck."Das war heute ein Duell mit ungleichen Waffen. Wir schicken eine halbe Jugend-Mannschaft aufs Feld und der Gegner wechselt halt einen österreichischen Nationalspieler ein, der dann das Siegtor macht", war Köllner nach der Partie bedient. Seine Truppe werde einige Tage brauchen, um dieses "hochemotionale und intensive Spiel mit dem Schlag in die Fresse kurz vor Schluss" zu verdauen. Erst dann richte der Club den Blick wieder in Richtung des Gastspiels in Sandhausen nächste Woche. Eines wollte Köllner nach der Pressekonferenz nicht mehr hören: Komplimente für den couragierten Auftritt seiner Truppe. "Die haben wir schon in Hannover und bei Union Berlin bekommen. Und trotzdem stehen unter dem Strich gegen die drei Topteams der Liga null Punkte."