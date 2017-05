Sport Nürnberg

02.05.2017

(fle) Es war die Szene des Spiels und Cedric Teuchert sprach hinterher vom "schönsten Tor meiner Karriere": Dass der tolle Treffer des jungen Coburgers gegen den VfB Stuttgart aber nicht nur freudestrahlende Gesichter hervorrief, lag am Last-Minute-Siegtreffer der Schwaben. Als Balsam für die Seele dürften die Club-Anhänger aber ein Versprechen des Youngsters empfunden haben.

Solo über 70 Meter

Überall Krämpfe

Nach 22 Einsätzen als Joker schickte Club-Coach Michael Köllner den 20-Jährigen erstmals von Beginn an aufs Feld. Und das ausgerechnet gegen das Zweitliga-Spitzenteam und Spitzenreiter VfB Stuttgart vor 44098 Zuschauern. Flankiert von den nicht minder sprintstarken Lukas Hufnagel und Edgar Salli hatte die FCN-Offensive gewaltig PS unter der Haube.Und Teuchert steuerte mit dem 2:0 nach 33 Minuten seinen dritten Treffer im dritten Spiel in Folge bei. Und was für eins! Die Mitspieler begruben den Youngster nach seinem Sololauf über 70 Meter, als er mehrere Stuttgarter ins Leere laufen ließ, und dem gezielten, druckvollen Rechtsschuss ins linke obere Eck unter einer Nürnberger Jubeltraube. "Das war sicher eines der schönsten Tore meiner bisherigen noch jungen Karriere", sagte der Kunstschütze im Nachhinein. Nur gegen Ende der nervenaufreibenden Partie fehlten Teuchert noch einige Körner. "Es ist lange her, dass ich zum letzten Mal 90 Minuten auf dem Platz stand."Der Stürmer war dermaßen platt, dass er förmlich um seine Auswechslung flehte, dabei hatte der Club schon drei Mal getauscht. "Echt? Das hab ich gar nicht mitbekommen", war der 20-Jährige nach der Partie überrascht, als ihn ein Reporter auf diesen kleinen Fauxpas hinwies. Er hätte Krämpfe an Körperstellen bekommen, von denen er nicht mal wusste, dass er dort Muskeln habe. "Natürlich ist es eine riesige Enttäuschung, dass wir nach so einem grandiosen Fight mit leeren Händen da stehen." Aber bevor beim Club zu viel Trübsal geblasen wurde, versprach Teuchert, auch nächste Saison im rot-schwarzen Trikot aufzulaufen. "Mein Vertrag läuft bis 2018, und den werde ich definitiv erfüllen." Auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung angesprochen, dämpfte Teuchert aber allzu große Erwartungen: "Dazu besteht aktuell kein Grund."