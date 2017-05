Sport Nürnberg

07.05.2017

07.05.2017

Der Club kann durchatmen: Mit dem 1:0 beim SV Sandhausen bleibt der 1. FC Nürnberg definitiv zweitklassig. Für das Erfolgserlebnis sorgt der lange verletzte Joker Abdelhamid Sabiri.

Heute hatten wir auch das Glück, das man manchmal einfach auch braucht. Club-Trainer Michael Köllner

Sandhausen/Nürnberg. (dpa/lby) Auf diesen Glücksmoment musste Adelhamid Sabiri lange warten. Der Youngster hatte dem 1. FC Nürnberg wegen einer Knieoperation mehrere Wochen gefehlt. Gegen den SV Sandhausen wurde der 20 Jahre alte Offensivspieler zur Halbzeit eingewechselt und erzielte 24 Minuten später das Siegtor zum 1:0 (0:0). Mit ihrem zwölften Saisonsieg räumten die Franken auch die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga aus."Ich bin glücklich, dass ich beim Tor perfekt stand. Die letzten acht Wochen musste ich auf der Tribüne sitzen und durfte nur von da oben mitfiebern", sagte Sabiri. "Darum bin ich froh, dass ich der Mannschaft heute auf dem Platz mal wieder helfen konnte."Sabiri stand bei seinem vierten Saisontor goldrichtig. Nach einer Flanke von Kevin Möhwald wehrte SVS-Schlussmann Marco Knaller den Ball genau auf den Kopf des Youngsters ab, der verwandelte.Die Nürnberger taten sich gegen die Sandhäuser aber lange Zeit schwer, sie standen zu tief. "Wir wollten hier heute zu Beginn sicher stehen, waren dann aber viel zu passiv", bemängelte Möhwald. "Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und heute hatten wir auch das Glück, das man manchmal einfach auch braucht."Die Erleichterung war auch bei Trainer Michael Köllner groß, der aber nicht restlos zufrieden war. "Im Spiel ist es uns heute nicht ganz gelungen, befreit aufzuspielen. Sandhausen hat es richtig gut gemacht. So oft wie heute musste ich noch nicht umstellen, seit ich Trainer der Profis bin", resümierte Köllner.Seine Mannschaft wollte die 40-Punkte-Marke knacken. "Wir wollten aber unbedingt gewinnen und haben dann im Laufe der zweiten Halbzeit die richtige Kampfkraft reingebracht und hatten auch das nötige Glück. Wir sind froh, dass wir jetzt die 42 Punkte haben", sagte Köllner. Jetzt wollen wir auch die letzten beiden Spiele noch gewinnen." Nach einer Saison wie eine Achterbahnfahrt treffen die Franken noch auf Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Kaiserslautern, die beide mitten im Abstiegskampf stecken.