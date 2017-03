Sport Nürnberg

07.03.2017

2786

0 07.03.20172786

Ein Oberpfälzer übernimmt Frankens Traditionsverein: Michael Köllner aus Fuchsmühl (Kreis Tirschenreuth) ist bis auf Weiteres neuer Trainer des 1. FC Nürnberg. Zwei Tage nach der bitteren Derbypleite gegen Greuther Fürth überrascht der Club am Dienstag mit der Entlassung des Trainers Alois Schwartz.

Keine Übergangslösung

Sonntag gegen Bielefeld

Kommentar

Von Alfred Schwarzmeier



So schnell geht's: Am Wochenende noch saß Michael Köllner in der Regionalliga auf der Trainerbank. Mit 1:0 gewann seine Mannschaft, die U21 des 1. FC Nürnberg, das Heimspiel gegen den Tabellen-Drittletzten SV Seligenporten. Am kommenden Sonntag geht's für den Fußball-Lehrer aus dem Stiftland erneut gegen ein Kellerkind. Diesmal aber nicht vor knapp 250 Zuschauern. Und auch nicht auf dem Nebenplatz am Valznerweiher. Rund 25 000 Fans werden im Frankenstadion erwartet und lautstark einen Dreier fordern. Die Partie gegen den Zweitliga-Vorletzten Arminia Bielefeld - sie wird zu einer ersten Bewährungsprobe für den neuen Nürnberger Chefcoach.



Die Beförderung von Michael Köllner kam überraschend, der Rauswurf von Alois Schwartz dagegen nicht. Zu eklatant war zuletzt der Formabfall. In den letzten drei Spielen blieb der Club nicht nur ohne Punkt, sondern traf kein einziges Mal ins gegnerische Tor. Die Derby-Pleiten bei den "Löwen" und in Fürth taten richtig weh. So sehr, dass Schwartz nun gehen musste - auch wenn dieser den Verkauf von Torgarant Guido Burgstaller in der Winterpause und damit die derzeitige Angriffsmisere nicht zu verantworten hat.



Nun soll also ein Oberpfälzer die Mittelfranken retten. Noch hat der Club acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber der freie Fall ist angesichts der zuletzt dürftigen Leistungen nicht ausgeschlossen. Ob Köllner der richtige Mann ist, die Rot-Schwarzen zu pushen, muss sich zeigen. Erfahrungen im Abstiegskampf hat der Stiftländer nicht. Seine Trainererfahrung basiert fast ausschließlich auf dem Nachwuchs- und Juniorenbereich. "Dein Weg zum Fußballprofi" lautet ein von ihm verfasster Leitfaden für Talente. Für die Club-Profis muss ganz schnell ein neuer Ratgeber her: "Dein Weg zum Ligaverbleib".



alfred.schwarzmeier @oberpfalzmedien.de





Zwei Derby-Niederlagen in einer Saison gegen die SpVgg Greuther Fürth und drei verlorene Partien in Folge: Die Gründe für die Fans des 1. FC Nürnberg waren reichlich vorhanden, direkt nach dem Derby am Sonntag heftige Kritik in den sozialen Medien an Alois Schwartz zu üben. Am Dienstagnachmittag zogen die Vereinsverantwortlichen die Notbremse und trennten sich mit sofortiger Wirkung vom 49-Jährigen."Wir haben eine Zeit lang beobachtet und festgestellt, dass die gewünschte Stabilität nicht mehr kommt. Wir glauben nicht, dass uns so noch in den verbleibenden elf Partien die Trendwende gelungen wäre", erklärte Sportvorstand Andreas Bornemann am Abend die Gründe für Schwartz' Entlassung.Die Pleite im Derby sei übrigens nicht der Anlass für Schwartz' Abgang am Valznerweiher gewesen, betonte Bornemann. "Das ist reiner Zufall. Das wäre aktionistisch. Stattdessen haben wir immer wieder kleinere Rückschritte gesehen und von Anfang an immer wieder kleine Krisen gehabt." "Bis auf Weiteres", so stand es in der Mitteilung des Club, leitet nun Michael Köllner die Übungseinheiten beim 1. FC Nürnberg. Bornemann wollte ein längerfristiges Engagement des Interimstrainers nicht ausschließen.Der in Fuchsmühl geborene 47-Jährige war bisher als U17-Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth und als Cheftrainer der U21 beim Club tätig. Unter ihm schafften vor Kurzem unter anderem die Youngsters Dennis Lippert aus Weiden und Abdelhamid Sabiri den Sprung in den Profikader der Franken. "Ich habe Michael Köllner bisher hautnah erlebt", sagte Bornemann über den Neuen beim Club. "Er lebt und denkt rund um die Uhr für den Verein. Innerhalb der kurzen Zeit, in der er da ist, hat er eine neue U21 zusammengebaut. Es ist dabei deutlich seine Handschrift zu erkennen."Die Aufgabe für Köllner könnte nun nicht schwieriger sein: Am Sonntag empfängt der Club den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld (Anstoß 13.30 Uhr). Dort heißt es punkten, um auch wieder die Fans versöhnlicher zu stimmen. In den kommenden Tagen will Köllner deshalb die "Köpfe der Spieler frei kriegen und den Blick in die Zukunft richten." Es sei nicht sein Ziel gewesen, jemals Cheftrainer bei den Franken zu werden, sagte er mit einem Lächeln."Vor allem nicht während einer laufenden Saison. Aber die Situation erlaubt nichts anderes." Nun wolle er eine gesunde Mischung aus gestandenen Profis und jungen Kräften finden. Wichtig ist ihm auch der Umgang mit den Spielern: "Sie sollen merken, dass man sie auf dem Radar hat und wertschätzt. Darauf kommt es nun vor allem an."