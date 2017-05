Sport Nürnberg

12.05.2017

Was die Spatzen seit Tagen von den Dächern pfiffen, ist seit Freitagmittag Gewissheit: Michael Köllner bleibt Cheftrainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Zwei Tage vor dem letzten Saison-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 15.30 Uhr) und knapp eine Woche nach dem eingetüteten Klassenerhalt statteten die Franken den aus Fuchsmühl (Kreis Tirschenreuth) stammenden Coach mit einem neuen Kontrakt aus. Über die Laufzeit machte Sportvorstand Andreas Bornemann keine Angaben.

"Michael hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase stabilisiert und schon in seinen ersten Wochen eine klare Handschrift erkennen lassen", lobte Bornemann den neuen Cheftrainer. Köllner wollte sich auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Düsseldorf eigentlich über das Spiel äußern, doch im Grunde ging es nur um seine Person. " Ich freue mich, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt", sagte der 47-Jährige. Köllner hatte das Amt im März zunächst übergangsweise übernommen, nachdem sich der Club von Vorgänger Alois Schwartz getrennt hatte. Aus den neun Partien unter der Führung des Oberpfälzers holte der FCN je vier Siege und Niederlagen sowie ein Remis. "Die Zuversicht und Freude, die er bei seiner Arbeit ausstrahlt und die Akribie und Leidenschaft, mit denen er die Aufgaben angeht, haben für frischen Wind gesorgt und lassen uns positiv nach vorne blicken", lobte Bornemann weiter. Der Club sei überzeugt, "dass wir den richtigen Mann für die Zukunft" haben.Konkrete Ziele für die neue Serie oder gar Aufstiegsambitionen ließ sich Köllner am Freitag nicht entlocken. "Ich will die Mannschaft mit großem Fleiß und Akribie zu vielen Punkten führen." Die bisherige Arbeit mit den Profis sei "sehr angenehm und fruchtbar" gewesen. Unklar ist bisweilen noch, wer auf Köllner als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) und Trainer der U21 nachfolgt. Der Verein möchte den Posten "ab Sommer anderweitig besetzten", wie es in einer Pressemitteilung offiziell heißt.Ungeachtet seiner Beförderung solle sich Köllner auch weiter intensiv in die Entwicklung des Jugendmannschaften einbringen. "Wir wollen ganz bewusst ein enges Miteinander zwischen Profi- und Nachwuchsbereich. Das NLZ wird auch künftig von Michaels Qualitäten profitieren", sagte Bornemann.