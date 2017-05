Sport Nürnberg

02.05.2017

Er bleibt über diese Spielzeit hinaus Chef der Profis, das weiß zumindest der "Kicker": Sollte das Zweitliga-Spiel am Samstag in Sandhausen nicht völlig daneben gehen, dann unterschreibt Michael Köllner in der kommenden Woche einen Vertrag als Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, meldet das Fachblatt in seiner Dienstagausgabe. Bisher hat der 47-jährige Stiftländer immer noch einen Vertrag als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Zu viel Macht für Köllner

Um diese Position gebe es beim Club auch intern Unstimmigkeiten, meldet das Blatt weiter. Köllner habe in einem Interview angekündigt, als Cheftrainer auch weiter die Position als Chef des NLZ innehaben zu wollen. Einige im FCN-Führungsgremium seien damit nicht einverstanden, hieß es. Man würde damit Köllner auch mit zu viel Machtfülle ausstatten. Der "Kicker" selbst kritisiert Aussagen Köllners, für den neuen jugendlichen Schwung sei hauptsächlich er verantwortlich. Dabei habe der Jugendstil beim Club schon bei René Weiler Einzug gehalten, hält das Magazin dagegen. Und viele Talente, von Patrick Erras bis Cedric Teuchert, hätten sich schon unter Köllners NLZ-Vorgänger Rainer Zietsch erste Sporen im Profibereich verdient.