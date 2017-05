Sport Nürnberg

Es ist die große Chance, die letzten Restzweifel am Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zu beseitigen: Mit einem Sieg beim SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr) wäre der Klassenerhalt endgültig perfekt. "Solange der Deckel nicht drauf ist, ist der Deckel nicht drauf", sagt Trainer Michael Köllner.

Beim Club (39 Punkte) sind sie aber alle zuversichtlich, dass dieses Vorhaben gelingt. Dennoch ist der Trainer vor den Gastgebern aus dem Kraichgau gewarnt: "Wir müssen auf ihre Konterstärke sehr aufpassen." Sandhausen (38 Zähler) braucht aber nach einer schwachen Rückrunde auch noch jeden Punkt im Abstiegskampf. Köllner kann aus einem Kader von 26 Spielern auswählen. So ein Luxusproblem hatte der 47-jährige Stiftländer schon lange nicht mehr. "Die Auswahl wird extrem schwierig, weil die Woche über jeder einzelne hochengagiert trainiert hat", berichtet der Trainer von einer motivierten Truppe.