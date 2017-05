Sport Nürnberg

Nürnberg/Memmingen. Es war nicht die ganz große Bühne, aber das war ihm völlig egal: Der Raigeringer Patrick Erras steht wieder bei einem Spiel auf dem Fußballplatz. Nach seiner schweren Knieverletzung im rechten Knie im März vergangenen Jahres feierte der junge Spieler des 1. FC Nürnberg am Freitagabend sein Comeback im Club-Trikot - in der zweiten Mannschaft. Beim Regionalligaspiel des kleinen Clubs in Memmingen spielte der 22-Jährige 74 Minuten lang und wurde dann ausgewechselt. Es war sein erstes Pflichtspiel nach mehr als 400 Tagen Wettkampfpause.

Erras war schon wieder in Wettkampfform, von seiner Kreuzbandverletzung war nichts mehr zu spüren. Der Oberpfälzer ging forsch in die Zweikämpfe und sah auch die Gelbe Karte. Die Nürnberger verloren das Spiel im Allgäu zwar mit 1:2, das Ergebnis war aber Nebensache. Alle freuten sich über die Rückkehr von Patrick Erras.Bei den Profis dürfte Erras auch bald sein Comeback geben. Trainer Michael Köllner hatte jüngst im Interview mit Oberpfalz-Medien angekündigt, dass der Mittelfeldspieler im letzten Heimspiel am 14. Mai gegen Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall im Kader stehen werde und er Erras auch einwechseln werde.