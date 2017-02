Vermischtes Nürnberg

22.02.2017

Auf der Messe Feuertrutz präsentieren bis heute 275 Firmen in Nürnberg Anlagen zum Brandschutz. Dazu gehören unter anderem funkgesteuerte Brandwarnanlagen etwa für den Einsatz auf Baustellen und moderne Feuerlöschsysteme. Mehrere Hersteller bieten auch Lösungen an, um Laien für die Gefahr von Rauchgas zu sensibilisieren. So kann in einer Rauchgaskammer die Situation in einem verrauchten Raum simuliert werden, mittels einer 3-D-Brille auch virtuell.

Feuerwehrleute, Bauingenieure und Architekten diskutierten zum Auftakt der Messe aktuelle Brandschutzprobleme. Sorgen bereiten den Fachleuten weiterhin die oft tödlichen Folgen von Rauchgas. Nach den Angaben von Brandschutzexperte Günther Ruhe sterben 90 Prozent der Brandopfer an einer Rauchvergiftung. "Wenn sie einen verrauchten Raum betreten, sind sie nach drei Atemzügen ohnmächtig, nach drei weiteren tot." Der Grund sei der inzwischen große Plastikanteil bei Wohnungseinrichtungen. Menschen müssten für die Gefahren sensibilisiert werden. Experten fürchten auch, dass der Bauboom in den Ballungsräumen und der wachsende Kostendruck von Bauherren zu Abstrichen beim Brandschutz im Wohnungsbau führt. "Wir haben in Deutschland rund 400 Brandtote pro Jahr", erklärt Ruhe, der das Kongressprogramm organisiert.