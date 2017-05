Vermischtes Nürnberg

01.05.2017

Ein Mann sticht auf seine Eltern ein, die Mutter stirbt, der Vater überlebt schwer verletzt. Was hinter der Tat steckt, ist völlig unklar.

Bei einem Familiendrama hat ein 31 Jahre alter Mann in Nürnberg auf seine Eltern eingestochen und dabei seine Mutter getötet. Der Vater liegt weiterhin auf der Intensivstation, sein Zustand ist aber stabil, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren weiter unklar.Die Polizei ermittelt wegen Totschlags gegen den 31-Jährigen. Er war am Sonntagabend auf seinen 64 Jahre alten Vater und die 61-jährige Mutter losgegangen. Dabei fügte er beiden lebensgefährliche Stichverletzungen zu. Kurz nach der Tat stellte sich der Mann der Polizei. Seine Eltern wurden ins Krankenhaus gebracht, dort starb die Mutter am Montag.