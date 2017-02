Freizeit Oberviechtach

12.02.2017

25 Jahre Stadtbibliothek Oberviechtach. "Eine Erfolgsgeschichte", sagt Bürgermeister Heinz Weigl gerne. Neuerscheinungen im Regal sind genauso wichtig wie jemand, der dafür sorgt, dass Romane, Krimis und Sachbücher eine Chance auf den Ortswechsel bekommen. Die "Kümmerin" dafür gibt es seit 21 Jahren.

"Risiko Bauchfett"

Spiele-Neuheiten

Statistik Zahlen zum 31.12. 2016



Bestand: 12 671 Medien. Im Jahresverlauf wurden 27 700 Medien ausgeliehen und zwar Romane (5074), Sachbücher für Erwachsene (2662), Kinder- und Jugendliteratur (16 324), Zeitschriften (476), Spiele (1688) und Hörbücher (1477).



Öffnungszeiten



Dienstag (11 bis 13 Uhr), Mittwoch (13 bis 15 Uhr), Donnerstag (13 bis 18 Uhr), Freitag (10 bis 13 Uhr). (ptr)

"Das ist mein Leben", sagt Renate Stigler und strahlt. Seit 1996 arbeitet sie in der Stadtbibliothek und hat hier vieles bewegt. Immer freundlich versorgt sie die Leseratten jeden Alters mit Tipps für die Schmökerstunde zu Hause. Was ist an der Arbeit im zweiten Obergeschoss des Rathauses so toll? "Der Umgang mit Leuten und mit immer neuen Büchern, die ich auswählen und ankaufen darf", lautet die spontane Antwort. Auch die Fortbildungen schätzt Stigler, denn hier sammelt sie Ideen und Tipps, die sie - wenn möglich - umsetzt. Die Stadtbibliothek wurde beim Älterwerden nicht nur moderner, sie kommt auch farbenfroher und frischer daher als in ihrer Jugend."Hell, freundlich und aktuell", das kommt bei den Kunden an. Im Vorjahr waren es insgesamt 27 700 Ausleihen. Per 31. Dezember 2016 standen 12 671 Medien (Bücher, Spiele, Hörbücher und Zeitschriften) zur Verfügung, die darauf warten, für zwei Wochen mit nach Hause genommen zu werden. Was fünf Jahre das Regal nicht verlassen hat, wird entsorgt. "Wir sind kein Archiv", sagt Stigler und lenkt den Blick auf Pakete der neuen Lieferung. Die Stadt investierte erst im Januar 2017 wieder 2490 Euro für 205 Bücher.Darunter sind 46 Romane wie der Bestseller von Eckart von Hirschhausen "Wunder wirken Wunder: Wie Medizin und Magie uns heilen" oder "Das Mädchen aus Apulien" von Iny Lorentz. Sehr gefragt sind viele der 34 Sachbücher, wie "Keine Zeit für Arschlöcher" von Fernsehkoch Horst Lichter, der "Sprachkurs Hund mit Martin Rütter" oder aus der Sparte Gesundheit "Risiko Bauchfett" von Nicole Schaenzler und "Kuchen trifft Gemüse" von Yvonne Jahnke.Kinder- und Jugendbücher gibt es in vier Altersgruppen. 22 neue Bilderbücher tragen Titel wie "Der kleine Warumwolf" oder "Sind wir bald da?". Bei den Sechs- bis Neunjährigen sind die Fortsetzungen von "Ochis", "Wicki", "Silberwind", "Silberberg", "Nele" oder "Feenschule" gefragt. Auch "Drache Kokosnuss" und "Liliane Susewind" fehlen bei den 65 neuen Titel für diese Zielgruppe nicht, schließlich hat die Stadtbibliothek hier die meisten Fans."Jugendliche ab 14 Jahren kommen nicht mehr so zahlreich, besonders Jungs nicht", sagt Renate Stigler und nennt das Smartphone als Konkurrenz. Trotzdem gibt es aber auch für diese etwas Neues zu entdecken, wie aus der Reihe "Was ist was?" (Band 140) oder "Das Glück ist blind". Auch Spiele und Bücher zum Lernen (tiptoi) sind eingetroffen. Das Spiele-Regal punktet mit Neuheiten aus 2016, wie "Codenames", "Leo muss zum Friseur" oder "Mmm!". Immer gut gefüllt ist der Zeitschriftenständer mit Magazinen für Kinder und Erwachsene (wie Focus, Ökotest, Landlust, Für Sie). Damit dies so bleibt, legt Renate Stigler sogar zwei Abonnements ihrer Familie mit aus. Und da gibt es noch einen Wunsch, der schon auf der Agenda steht: Mit E-Books soll die Attraktivität der Bücherei weiter steigen, damit auch zum 30. Geburtstag viele zufriedene Kunden gratulieren.