Freibad öffnet am Mittwoch

Freizeit Oberviechtach

15.05.2017

Endlich. Ab Mitte der Woche ist Sonne pur angesagt. Das Freibad startet deshalb am Mittwoch, 17. Mai in die Badesaison 2017 - und damit fast zwei Wochen später als im Vorjahr. Die Öffnungszeiten sind unverändert von 10 bis 20 Uhr (Schlechtwetter-Badetag 16 bis 19 Uhr). Saisonkarten gibt es in der Stadtkasse im Rathaus (Zimmer 03). Diese kosten für Jugendliche 20 Euro, für Erwachsene 30 Euro und für Familien 45 Euro (Pfand fünf Euro). Auch der Eintritt am Kassenautomat bleibt günstig: Jugendliche zahlen für Einzelkarten 1,50 Euro und Erwachsene 2 Euro. Bild: Portner