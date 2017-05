Freizeit Oberviechtach

15.05.2017

6

0 15.05.2017

(frd) Spielzeug zum Nulltarif war früher üblich. Das Material dazu wurde aus dem Wald geholt. Aus dieser Zeit, so erklärte Karl Ruhland, Vorsitzender des Gartenbauvereins, stammt das "Vogelpfeiferl-Schnitzen". Zu dieser Aktion waren über ein Dutzend Mädchen und Buben ins Vereinsheim gekommen.

Zum Schnitzen der "Pfeiferler" wurden bevorzugt die Sträucher der Vogelbeere benutzt, die damals häufig in der Flur anzutreffen war. Zuerst wurde den Kindern unter der Anleitung von Alois Gürtler ein "Plärrer" gefertigt, wozu nur ein Ring in den Staudenast geschnitten und die Rinde mit viel Gefühl "weichgeklopft" und heruntergezogen werden musste. Nach einer weiteren Bearbeitung war die erste "Pfeiferl-Art" schon fertig und die Kinder "plärrten" damit im Aufenthaltsraum um die Wette.Dann aber ging es ans große "Vogelbirlstauden-Pfeiferl", wofür Gürtler sogar einen regelrechten "Bauplan" gezeichnet hatte. Natürlich durften auch die Eltern ein wenig mithelfen und in Gemeinschaftsarbeit schafften es schließlich alle.