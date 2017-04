Freizeit Oberviechtach

25.04.2017

35

0 25.04.201735

"Willst Du Gottes Wunder sehen, musst Du zu den Bienen gehen." Dieses Sprichwort findet immer wieder Anwendung, wenn Imker untereinander Erlebnisse mit ihren Völkern austauschen oder weitererzählen. Diesbezüglich viel zu berichten wussten kürzlich auch die Mitglieder des Imkervereins Oberviechtach und Umgebung bei der Jahreshauptversammlung im Eisenbarth-Stüberl.

Neuwahlen Die Wahl des Vorstands ging zügig voran: Vorsitzender wurde Michael Kehrer; 2. Vorsitzender Martin Heinrich, Schriftführer Martin Stigler, Kassier Willibald Wirnshofer. (bgl)

Der Vorsitzende Michael Kehrer präsentierte seinen Jahresbericht 2016/17. Man traf sich zu fünf Monatsversammlungen mit aktuellen Beiträgen zum Verlauf des Bienenjahres und zu einem Vortrag von Fachberater Michael Völkl über Varroabekämpfung und Funktionen der am Markt befindlichen Verdunster für Ameisensäure. Bei einem Ausflug zum Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth wurde der Bienenzuchtverein und die Belegstelle Fraureuth besucht. Kehrer zählte die Teilnahme am Vortrag beim Imkerverein Schönsee über das Thema "Wichtiges aus der Bienenhaltung" und die Ausgabe der Varroabehandlungsmittel auf.Der Imkerverein Oberviechtach zählt 33 Mitglieder, davon sechs Ehrenmitglieder. 22 Mitglieder arbeiten mit Bienen und haben insgesamt 258 Völker. Nach den Berichten von Schriftführer, Schatzmeister und Kassenprüfer dankte die Zweite Bürgermeisterin Christa Zapf dem Vorstandsteam für die Aktivitäten: "Ihr seid die Naturpfleger und eure Arbeit ist ein wertvolles Gut für unsere Umwelt."Anschließend referierte der Kreisvorsitzende Michael Völkl über das Thema "Frühjahrsarbeiten in den Bienenvölkern und Einsatz von Drohnenrahmen". Schrittweise erklärte er dabei von der Völkerdurchsicht und den einzelnen Überlegungen, welche Methoden zu befolgen sind. Er wies auch darauf hin, dass ab einer Temperatur von 12 Grad die Kontrolle für Futter und Brut erfolgen müsse. Tipps gab er auch dazu, wie sich der Imker verhalten soll beim Erwachen des Schwarmtriebs seiner ersten Völker. Schließlich legte Völkl noch Wert darauf auf eine richtige Varroakontrolle beim Einsatz des Drohnenrahmens zu achten. Als letzter Punkt der Tagesordnung folgte die Neuwahl der gesamten Vorstandschaft, welche durchwegs einstimmige Ergebnisse erbrachte.Michael Kehrer wurde als Vorsitzender bestätigt. Er bedankte sich bei den Gewählten für die Übernahme der Ämter und bei allen aktiven Imkern für ihre wertvolle Arbeit zugunsten der Natur.