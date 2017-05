Freizeit Oberviechtach

12.05.2017

2

0 12.05.2017

Der Muttertag steht im Jahreskreis der Familienfeste an herausragender Stelle. Am wertvollsten ist da natürlich ein selbst gebasteltes Geschenk. Was eignet sich besser, als das Angebot im museumspädagogischen Begleitprogramm zu nützen. Davon machten 14 Kinder Gebrauch. Jeanette Ring organisierte für jeden Teilnehmer einen gefächerten Holzkasten und eine Sammlung verschiedener Pflanzen, dazu noch sonstiges Deko-Material. Alles Weitere machten die Kinder selber und durften dabei ihrer eigenen Fantasie freien Lauf lassen.

So verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit die Holzkassetten in ein buntes Pflanzenparadies, garniert mit Schneckenhäuschen, Zapfen, Muscheln und Steinen sowie Ästen, Federn und sogar Münzen. Die Buben und Mädchen schufen mit Eifer ein einzigartiges Blumenbeet, das am Sonntag für Freude sorgen wird.