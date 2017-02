Freizeit Oberviechtach

Ein echter Musikant trägt die Musik im Herzen. Er singt und musiziert, wann immer es ihm möglich ist und will auch anderen damit eine Freude machen. Lohn und Lob ist meist der Beifall. Drei Hobbymusiker tragen das "Lob" sogar im Namen.

Miteinander 222 Jahre

Bekannter Humorist

Einmal im Monat treffen sich die "Hobbymusiker" unter der Leitung von Günter Pistor in abwechselnden Gaststätten, um ihrem Hobby zu frönen. Auftritte gab es auch schon bei den Seniorennachmittagen der Stadt, wo sie ihre Zuhörer mit Volksmusik und alten Schlagern erfreuten. Die Hobbymusiker dürfen sich als Träger der Musik- und Gesangskultur sehen, weshalb Günter Pistor kürzlich auch eine Auszeichnung von Kreis-Volksmusikpfleger Alois Gillitzer erhalten hat.Viele Gäste der monatlichen Treffen schätzen es, dass nicht nur gespielt und gesungen wird, sondern auch Witze erzählt und erheiternde Gedichte vorgetragen werden. Die Gäste dürfen gerne das Tanzbein schwingen. Beim Treffen in dieser Woche, im Landgasthof "Taverne" in Lind, fielen drei Musikanten besonders auf. Und das nicht nur, weil sie mitten im Fasching mit einem Hut "ihr Hirnkastl wärmten".Gemeint sind die drei Brüder Josef (Sepp), Andreas (Anderl) und Bartholomäus (Barth) Lobinger, die aus Zeinried stammen und miteinander 222 Jahre "auf dem Buckl" haben. An ihren Liederweisheiten aus dem vorigen Jahrhundert hatten wieder alle ihre Freude. Wo immer die drei Brüder beieinander sind, sind auch Zither (Anderl) und Flügelhorn (Sepp) nicht weit. Sie lassen sich dann meist nicht lange bitten und geben Lieder wie "Das schönste Blümerl auf der Welt, das ist das Edelweiß" zum Besten.Den älteren Bürgern ist Anderl Lobinger noch als der Oberviechtacher "Roider-Jackl" und Humorist von zahlreichen Bierzeltauftritten bekannt. Auch viele "Josefifeiern" des Oberpfälzer Waldvereins hat er moderiert und mit humoristischen Einlagen gestaltet. Bei den Hobbymusikern sind seine ewig langen und zungenbrecherischen Gedichte - wie das "Salzstangerl", die "Geschichte vom Paradies" oder "Wie im Himmel der Krieg ausgebrochen ist" - besondere Höhepunkte.Die Fans der Hobbymusikanten hoffen, dass sie die geballte Musik- und Sangesfreude vom Sepp (66), Anderl (77) und Barth (78) noch lange genießen können. Der erste Dienstag im Monat ist jedenfalls für die fröhliche Runde reserviert.