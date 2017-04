Freizeit Oberviechtach

Oberviechtach/Schönsee. Auf geht's wieder am kommenden Sonntag zum "Radlersonntag", auf den Bayerisch-böhmischen Freundschaftsweg zwischen Wölsendorf und Schönsee. Sich aufs Rad schwingen und die Schönheit einer herrlichen Gegend genießen, das ist an diesem Tag besonders ideal.

Die Wetterprognosen für Sonntag sind gut, im Freundeskreis lässt es sich bei nur mäßiger Steigung auf der Strecke von Wölsendorf nach Schönsee besonders gut radeln. Auf der ehemaligen Bahntrasse können alle entspannt in die Pedale treten und sich die Frühjahrsmüdigkeit aus den Gliedern strampeln.Viele Pfunde werden dabei aber wohl nicht verloren, denn zu verlockend sind die Angebote auf den Verpflegungsstationen entlang des Freundschaftswegs. Gleich am Start in Wölsendorf oder auf einer der nächsten Stationen können die Teilnehmer ein zweites Frühstück einnehmen und das Kaffee- und Kuchenangebot nutzen. Die Stationen mit Verpflegung befinden sich in Schwarzach bei Nabburg, in Altendorf im Schützengarten, in Uckersdorf am Radlerbahnhof und in Pertolzhofen am Vereinsstodl. In Oberviechtach am ehemaligen Bahnhof gibt es keine Verkostung, aber am Dorfbackofen in Schneeberg an der Station in Gaisthal und am Centrum Bavaria Bohemia sorgen Helfer dafür, dass niemand beim Radeln hungern oder dursten muss.Wer nicht bergauf radeln will, nutzt den "Radlerbus" und genießt Natur pur, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Damit lässt er sich samt Rad nach Schönsee fahren und kann dann überwiegend bergab in Richtung Wölsendorf gleiten.___Weitere Informationen: