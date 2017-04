Schnuppernachmittag im Reitstall

Freizeit Oberviechtach

27.04.2017

Kinder und Jugendliche verbrachten kürzlich einen tollen Nachmittag auf dem Gelände des Pferdesportvereins am Sandradl. Beim Schnuppernachmittag hieß es zuerst Pferde putzen und satteln, anschließend stand ein "Eierlauf auf dem Pferd" im Programm. Nicht nur die Kinder zeigten ihre Geschicklichkeit beim Ritt durch den Hütchen- und Stangenparcours - auch die Eltern mussten aufs Pferd, was sie aber mit Bravour meisterten. Und da es am Ende keinen eindeutigen Gewinner gab, durften alle gemeinsam auf die Suche nach den Osternestern gehen. Bei Fragen zum Reitunterricht kann Kontakt mit Reitlehrerin Eva Lukas (0175/5204571) aufgenommen werden. Bild: exb