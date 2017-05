Freizeit Oberviechtach

01.05.2017

Würde der Radlersonntag nicht schon seit vielen Jahren einen festen Platz im Terminkalender haben, dann müsste er spätestens jetzt eingeführt werden. Auch in seiner elften Auflage brachte er am Sonntag wieder vielen Menschen Spaß und Freude auf ihren Stahlrössern.

Längere "Durststrecke"

Sonne statt Schnee

Oberviechtach/Schönsee. (frd) Einige Radler müssen schon sehr früh aufgestanden sein, denn schon um 9 Uhr traf der erste "Radlerbus" in Schönsee ein. Dann ging es auf dem Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg westwärts in Richtung Radstation Gaisthal, wo es sich die Radler bei einem zünftigen "Weißwurstfrühstück" gemütlich machten. Na ja, so richtig gemütlich war es zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur im großen Zelt, denn außerhalb pfiff noch ein eisiger Wind, der sich dann aber im Laufe des Tages einigermaßen legte.Im Zelt in Gaistahl legten dann auch gleich die noch ganz jungen "Allrounder" unter der Leitung von Stefan Karl musikalisch los und es war bei den Kindern die Freude an der Musik zu spüren, die sie auch auf ihre Gäste übertrugen. Am Nachmittag übernahm dann der "Fonse" mit einer jungen Begleiterin den musikalischen Part. Zu dieser Zeit liefen auf allen Stationen die Vorbereitungsarbeiten für den Ansturm der Radler, der so wirklich aber erst am späteren Vormittag einsetzte, da viele Radler wohl doch die niedrigen Morgentemperaturen und den böigen Wind scheuten. Großer Andrang herrschte um die Mittagszeit am Dorfbackofen in Schneeberg, wo beim Kinderschminken, in der Hüpfburg und beim Gokartfahren die Kinder auf ihre Kosten kamen.Dann aber mussten die Radler im wahrsten Sinne des Wortes eine längere "Durststrecke" bis hinunter nach Pertolzhofen überwinden. Zum Unverständnis vieler Radler blieb die Station am ehemaligen Oberviechtacher Bahnhof verwaist, wodurch die Eisenbarth- und Fremdenverkehrsstadt Oberviechtach buchstäblich auf dem Abstellgleis landete. Hoch her ging es dafür im und um den Berzhofer Stodl. Drinnen spielte die Edelweißkapelle zünftig auf und draußen sonnten sich die Radler bei fester und flüssiger Kost.So war es auch an den Stationen in Uckersdorf, Altendorf Schwarzach und Wölsendorf, wo die Radler bestens betreut und versorgt wurden und einen schönen Tag erlebten. Der Senkrechtstarter war zweifellos die neue Service-Station der Altendorfer Schützen im Schützengarten. Der Schützenverein wurde von den zahlreichen Radlern regelrecht überfahren. Es war noch nicht einmal richtig Mittag, da waren die 20 Kilo Gyros schon weg und die Steaks und Bratwürste mussten mehrmals nachgeordert werden. Von dem üppigen Kuchenbüfett blieben nur die Krümel.Das Fazit: Viele hundert Radler hatten ihre Freude am Radlersonntag und genossen es, dass sich auch "Petrus" letztendlich als Radlerfan erwies und nach Schnee und Nachtfrost pünktlich zur Eröffnung der Radlersaison wärmende Sonnenstrahlen schickte.