01.02.2017

Die Wurzeln von Thomas Nast (1840-1902), dem berühmten amerikanischen Karikaturisten, reichen bis nach Oberviechtach. 2018 jährt sich der Geburtstag seines Vaters zum 210. Mal. Der Heimatkundliche Arbeitskreis will dies mit Aktionen publik machen.

Neue Recherchen

Museum und Gymnasium

Er gilt als das Symbol des Weihnachtsmanns schlechthin und hat in den USA eine große Popularität - der "Santa Claus", jene Figur eines mit prallen Backen und einem wallenden Rauschebart ausgestatteten, beleibten und gemütlich dreinblickenden älteren Herrn, die im Jahr 1863 entstand. Geschaffen wurde sie von dem Karikaturisten Thomas Nast, der am 27. September 1840 in Landau in der Pfalz zur Welt kam und 1846 mit Mutter und Schwester nach New York auswanderte.Sein Vater, der Militärmusiker Joseph Thomas Nast, folgte ein Jahr später. Am 7. Dezember 1902 starb Thomas Nast in Guayaquil in Ecuador. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird er als der Begründer der politischen Karikatur angesehen. Mit spitzer Feder wandte er sich dem politischen Alltag zu und kritisierte gesellschaftliche Missstände, die ihre Aktualität bis heute nicht verloren haben: Rassen- und Minderheitendiskriminierung, Korruption, Wettrüsten, Krieg, Umweltverschmutzung.In Landau in der Pfalz wird das Andenken an den großen Sohn auf vielerlei Art und Weise hoch gehalten: durch eine Straße, eine Grundschule, den Weihnachtsmarkt, ein Denkmal und einen Platz an der Roten Kaserne. Dafür sorgt vor allem der Thomas-Nast-Verein, der sich außerdem zum Ziel gesetzt hat, die Kenntnis über Nasts herausragendes künstlerisches Schaffen und Werk zu fördern und zu verbreiten.In dieser Hinsicht ergeben sich eine Reihe von Parallelen zu Oberviechtach, das mit Doktor Eisenbarth ebenfalls eine überregional bekannte Persönlichkeit vorweisen kann, der man auf Schritt und Tritt in der Stadt begegnet. Wenn auch zwischen Johann Andreas Eisenbarth und Thomas Nast keine direkten Bezüge bestehen, so kann die "Stadt des Doktor Eisenbarth" nunmehr mit Verbindungen zu dem berühmten Karikaturisten aufwarten. Sein Vater, Joseph Thomas Nast, ist nämlich in Oberviechtach geboren, und zwar am 17. August 1808. Der Nachweis dafür gelang dem Vorsitzenden des Heimatkundlichen Arbeitskreises, Dr. Ludwig Schießl, durch Recherchen im Stadtarchiv Landau und im Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg.Auf Joseph Thomas Nast und seine Oberviechtacher Wurzeln aufmerksam geworden war Schießl bereits 1982, als "Der neue Tag" in einem groß aufgemachten Artikel darüber berichtete, dass MdL Otto Zeitler aus Nabburg davon Kenntnis hatte und Bürgermeister Josef Spichtinger darüber informierte. Daraufhin stellte Stadtarchivar Dr. Erich Mathieu Recherchen an, deren Ergebnisse von Ludwig Schießl in einem weiteren Beitrag in der Heimatzeitung veröffentlicht wurden. Amtliche Dokumente, die die Abstammung Nasts belegten, waren jedoch damals in Oberviechtach nicht vorhanden. Diese konnten erst vor kurzem zutage gefördert werden, als sich Dr. Schießl wieder des Themas annahm und im Stadtarchiv Landau in Form der Heiratsurkunde von Joseph Thomas Nast fündig wurde. Daraus konnte auch das Geburtsdatum erschlossen werden, das sich im Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg in Form des Eintrags im Taufregister bestätigte. Damit schloss sich der Kreis, und die Herkunft des Vaters des herausragenden amerikanischen Karikaturisten war hieb- und stichfest bewiesen.Für Dr. Ludwig Schießl ist dies der Anlass, für das Jahr 2018, in dem sich der Geburtstag von Joseph Thomas Nast zum 210. Mal jährt, im Heimatkundlichen Arbeitskreis eine Reihe von Aktivitäten zu planen, in die das Ortenburg-Gymnasium und das Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum mit einbezogen werden sollen.