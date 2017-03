Kultur Oberviechtach

10.03.2017

(nid) "Brauchtum in der Fasten- und österlichen Zeit": Bei diesem Thema kennt sich der ehemalige Kreisheimatpfleger Hubert Teplitzky aus. Beim Frauenbund referierte über neue und alte Gepflogenheiten.

Teplitzky kennt da zum Beispiel das "Kreuzlstecken" auf den Feldern: "Das tun heute nur mehr ganz wenige bäuerliche Familien." Auch eine Karfreitagsprozession gibt es in Oberviechtach längst nicht mehr. An diese Zeiten erinnert noch der Name der Karfreitagsgasse. Eher neuere Bräuche sind hingegen die bunt geschmückten Osterbrunnen und Osterbäume.Detailliert ging Teplitzky in seinen Ausführungen auf das religiöse Brauchtum ein. "Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit. Der Fasching wird eingegraben und Lustbarkeiten werden beendet", informierte er. Der Referent erklärte, dass die Zahl 40 in der Bibel einen symbolischen Charakter hat und für eine Zeit des Wandels beziehungsweise des Übergangs und der Vorbereitung steht. Seit dem 11. Jahrhundert gebe es den Brauch des Asche-Streuens. "Die Gläubigen sollen in der Fastenzeit auf Dinge verzichten, die ihnen angenehm und lieb sind, wobei es nicht allein um den Verzicht von Nahrungsmitteln geht", so Teplitzky.Das frühere Fasten vor Weihnachten werde heute nur noch in Polen praktiziert. "Wen wundert es, dass man allerhand erfindet, um dieses Fasten zum umgehen", stellte der immer noch aktive Heimatforscher fest und nannte beispielhaft die Entstehung des Salvator-Bieres. Das Verhängen der Altarbilder stelle ein Fasten der Augen und das Schweigen der Orgel ein Fasten der Ohren dar. Mehrere Versionen nannte Teplitzky, warum die Glocken in den Kartagen nach Rom fliegen; einen eindeutigen Ursprung gebe es aber nicht. Er ging auch auf Fisch, Lamm, Henne und Ei, Hahn (weltlich den Osterhasen) ein, die als Ostersymbole gelten. Den Abschluss der Osterzeit bilde der Weiße Sonntag. Der Name komme daher, weil die in der Osternacht Getauften ihr weißes Kleid wieder ablegen konnten.