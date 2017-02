Kultur Oberviechtach

13.02.2017

Seit Jahrzehnten sind die "Freunde der Kunst" ein namhafter Kulturträger in der Region. Die Vorsitzende machte deutlich, dass die ursprüngliche Vereinsidee nach wie vor gilt und die Grundlage für ein vielseitiges Angebot an Kunst und Kultur bildet.

"Frango Syriani"

Solide Finanzbasis

Zehn kulturelle Veranstaltungen für 50 Euro Jahresbeitrag - das bieten die Freunde der Kunst in Oberviechtach. Mit Genugtuung und Stolz stellte die Vorsitzende Monika Krauß bei der Jahreshauptversammlung in der "Taverne" in Lind fest, dass diese seit Jahrzehnten bestehende Vereinsphilosophie funktioniert: Mit dem Jahresbeitrag erwirbt man die Berechtigung zum Besuch des reichhaltigen Veranstaltungsangebots, das "eine breite Palette an Kunstformen umfasst", wie die Vorsitzende in ihrem Rechenschaftsbericht herausstellte."Frango Syriani" hieß das griechische Stück, mit dem Veronika Miller-Wabra (Harfe) und Sylvia Felgenträger (Querflöte, Altblockflöte) den Abend musikalisch eröffneten, bevor Monika Krauß auf die zurückliegenden Veranstaltungen einging. Der Auftritt der Couplet AG im Oktober mit 356 Besuchern in der OGO-Dreifachsporthalle zählt hier zweifellos zu den Highlights des zurückliegenden Jahresprogramms. Nicht minder attraktiv war aber ein "Opernabend der besonderen Art", der im November im Neunburger Schlosssaal für Gesprächsstoff sorgte.Die Vorsitzende stufte diese Veranstaltung mit einer "haarsträubenden Liebesgeschichte und packender Musik" als "Zwitter" ein, weil sowohl eine musikalische als auch kabarettistische Komponente auf höchst amüsante Art zum Tragen kamen. So soll Kunst sein: unterhaltsam und zugleich Impulse vermitteln. Dass das Gesamtangebot diesem Grundsatz Rechnung trägt, machte die Bildershow mit musikalischer Untermalung von Roman Sorgenfrei deutlich. Dieser ließ alle Stationen des Jahresprogramms nochmals Revue passieren, wobei das von der Schwarz-Stiftung finanzierte Ferien-Malprogramm für Kinder, gestaltet von Katrin Dietlinger, von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch erfährt.Aber auch an den Vereinsausflug, Konzerte, Theater, Filmabende und Lesungen wurde erinnert. Dass die zehn zurückliegenden Veranstaltungen auf der Grundlage einer soliden Finanzbasis über die Runden gebracht wurden, machte der Bericht von Schatzmeisterin Uschi Baumer deutlich. Insgesamt wurden 6 455 Euro für Kunst und Kultur ausgegeben. 158 Mitglieder lieferten mit ihrem Jahresbeitrag von 50 Euro den finanziellen Grundstock hierfür. Kassenprüfer Christian Schönberger bestätigte eine "perfekte Führung" der Finanzen. Zur Schonung der Vereinskasse wurde zukünftig eine Versendung des Jahresprogramms per e-mail beschlossen.Als Dank für die konstruktive Zusammenarbeit überreichte Vorsitzende Monika Krauß jedem Vorstandsmitglied eine Rose, bevor die Jahresversammlung mit einem "Mediterranen Büfett" in gemütlicher Runde ausklang.