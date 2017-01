Kultur Oberviechtach

16.01.2017

Gastspiele bekannter Künstler sind rar geworden in der Mehrzweckhalle in Oberviechtach. Schade eigentlich, denn Kabarettist Günter Grünwald konnte sich über einen grandiosen Besuch freuen. Der Titel "Deppenmagnet" - und als solcher sieht sich Grünwald nach eigener Aussage - zog sich wie ein roter Faden durchs Programm. Auch wenn der mittlerweile 60-Jährige Ingolstädter zwei Stunden lang scheinbar belanglos vor sich hinplauderte, waren die Pointen kantig gesetzt.

Unter tosendem Applaus sprintete Grünwald auf die Bühne. Dessen Aufwand hielt sich in Grenzen: Abgetragene Jeans, ungebügeltes Hemd und keine tagesaktuellen Meldungen. Stattdessen eine kurze Erinnerung an den Oberviechtacher Auftritt im Dezember 2014: "Sehr nettes Publikum und ein erstklassiges Catering". Und dann ist es auch schon egal, was er erzählt, denn das kann er einfach auf unnachahmliche Art - die man mag, oder auch nicht. Die Menschen in der voll besetzten Mehrzweckhalle hat er jedenfalls sofort erobert, auch wenn er kein Siegertyp, sondern eben ein "Deppenmagnet" sei.Es war wie bei jedem seiner Programme. Er steht auf der Bühne und erzählt, wie es im geht und was ihm passiert. Die Figuren aus seiner Late-Night-Show im Bayerischen Fernsehen ("Grünwald Freitagscomedy") muss er - was etliche Gäste ein wenig schade finden - dazu nicht bemühen. Hin und wieder wechselt er Mimik und Sprache, um dem Volk ganz nahe zu sein. Das Thema "Heimwerker" geht immer. Er philosophiert über Baumarktbesuche, linke Hände und endet im Erste-Hilfe-Einsatz mit "Abflussfrei". Auch der Umgang der Jugend mit den neuen Medien sorgt für Brüller. Die Botschaft ist bekannt, die Geschichten sind neu und gut: "Deppen" gab's schon in den Cowboyfilmen seiner Jugendzeit. Dass Satire nicht immer als solche verstanden wird, zeigt er am Beispiel seiner liebsten Zielgruppe, den Sachsen. Und hier schneidet er auch vorsichtig die Flüchtlingspolitik an. Der "kohlrabenschwarze Asyl" am Stammtisch erhält Konkurrenz vom "Südtiroler" unterm Weihnachtsbaum. Obwohl dem Neffen ein "Cityroller" schon lieber gewesen wäre.Laut wird Grünwald nach der Pause. Köstlich wie er die aktuelle Rechtschreibreform mit der Nazi-Zeit verbindet ("scharfes S" statt "Doppel-S"). Er gibt Gas und klopft die Sprüche raus. Schließlich gibt es vieles, was ihm auf den Keks geht. XXL-Esser ebenso wie Kochsendungen. "Schwachsinn blöder" echauffiert er sich über "rüttel, rüttel" am Herd und wechselt zur untersten Schublade des deutschen Fernsehens, zum "nackten Grauen im Swingerclub".Dass "simgscheide Saugrippeln" im "Wellnessangebot für Kinder" den schönsten Urlaub vermiesen können, ist die Meldung in der Zielgeraden. Hier stoppt Grünwald dann plötzlich kurz nach 22 Uhr und erklärt, wie der Abend endet. Anders als vor zwei Jahren gibt es diesmal nach Begeisterungsrufen eine Zugabe, die mit einem Ausflug ins familiäre sehr außerirdisch endet.