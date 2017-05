Kultur Oberviechtach

05.05.2017

Ist es ein Jazzkonzert oder ein Volksmusikabend, eine Lesung, eine Bilderschau, eine liebevolle Kritik oder eine sorgenvolle Momentaufnahme der Region? Geht es um Heimat, Heimatverlust, um neue Heimatformate? Fragen, die Herbert Pöhnl und Sven Ochsenbauer zeitgemäß, irritierend und unterhaltsam stellen.

Seit sechs Jahren arbeiten der Autor und Fotograf Herbert Pöhnl und der Jazzpianist und Komponist Sven Ochsenbauer zusammen. Aus den verschiedenen Projekten ist "Hinterbayerisches und HoamadJazz" entstanden, ihr Best-of. Ochsenbauer hat "Mia san vom Woid dahoam", "Wisstz wo mei Hoamad is?", "Fein sein" und andere Heimatmelodien sehr persönlich bearbeitet und sie mit vielfältigen Klängen erweitert.Es begegnen sich Volksmusik und die Blue-Notes des Jazz-Pianos. Pöhnls Protagonisten sind Gemütlichkeitsmanager, Berufswaldler und "Lewakassemmelköniginnen". Spannend, verwirrend und sogar zum Schmunzeln setzt er mit seinen Texten und Bildern Fragezeichen, er stellt Bekanntes anders vor, er lässt die Besucher in die Falle der Realität tappen. Dieser multimediale Abend findet am Samstag, 13. Mai um 20 Uhr im Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum auf Einladung der "Freunde der Kunst" statt.