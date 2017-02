Kichern wie eine Hexe

Kultur Oberviechtach

21.02.2017

3

0 21.02.2017

"Nimmerland" heißt das Reiseziel für Theaterfreunde. Der Weg in die Heimat von Peter Pan führt auch über Stimmübungen. 30 große und kleine Darsteller bekamen bei "Ovigo" schon mal einen Vorgeschmack.

Regie im Team

Unterstützer gesucht

Kinderstück mit Musik Bei "Peter Pan" handelt es sich um ein Kinderstück mit Musik, das auf Vorlagen von Autor James Matthew Barrie aufbaut. Die Hauptfigur, Peter Pan, hat im Kinderzimmer der Familie Darling seinen Schatten verloren. Als er ihn suchen geht, erwachen die Kinder der Darlings, Wendy und ihre Brüder, und fliegen mit ihm und der Fee Tinker Bell auf die Insel "Nimmerland". Dort treibt der schreckliche Piratenkapitän Hook sein Unwesen. Außerdem gibt es ein tickendes Krokodil, verführerische Meerjungfrauen oder das süße Indianermädchen Tiger Lilly. Ein idealer Ort also, um die wildesten Abenteuer zu bestehen. Doch irgendwann plagt die Kinder eine seltsame Krankheit. Wie heißt sie noch gleich - Heimweh? Die Regisseure versprechen ein Stück mit schönen Liedern, flotten Dialogen und mitreißender Action. (weu)

"Bei uns ist jeder willkommen, der Interesse an Theater und Spaß an Bewegung und Ausdruckskunst hat." So motiviert der Theaterverein "Ovigo" Jung und Alt zum Mitspielen. Um neue Talente zu generieren und passende Rollen für die nächsten Produktionen zu besetzen, lud der Verein um den künstlerischen Leiter Florian Wein zu einer Fortbildung in das Emil-Kemmer-Haus (Soldatenheim) ein.Der Verein hatte Interessierte aufgerufen, als Schauspieler oder hinter den Kulissen mitzuarbeiten. Dazu gab es ein Kennenlern-Workshop für "Peter Pan", das nächste Stück für Kinder. Die Resonanz auf diesen Aufruf war enorm, über 30 Teilnehmer fanden sich im großen Saal ein. Da das Alter keine Rolle spielen sollte, waren Kinder ab dem fünften Lebensjahr ebenso vertreten wie Erwachsene bis 50 Jahre. Florian Wein, Theresa Weidhas und Michael Zanner bilden bei der neuen Produktion von "Peter Pan" das Regieteam.Theresa Weidhas, die als Schauspielerin und Theaterpädagogin am Landestheater Ostbayern (LTO) tätig ist, übernahm das Schauspieltraining und begann den Nachmittag mit einer Vorstellungsrunde, bei der jeder Gast eine kurze Visitenkarte abgeben und über seine bisherigen Erfahrungen mit Theaterspiel berichten konnte. Nach diesem Warming-up lud die Pädagogin zu dem "Du-Spiel" ein, bei dem sich die Gäste gegenseitig mit einem eigens interpretierten Du begrüßten. Stimmübungen wie "Sprich wie ein Opa", "Kicher wie eine Hexe" oder "Lache wie ein Pirat" gehörten ebenso zu den Übungen wie gemeinsamer Chor- und Kanon-Gesang. Beim Gesang zeigten sich auch bei den Kindern einige Top-Sänger.Rhythmische Übungen und einfache Tanzschritte gehörten ebenso zum Repertoire, das an diesem Tag eingeübt wurde. Besonders viel Spaß machten die Übungen zu alltäglichen Situationen (Supermarkt, Postamt oder Küche). Auch erste Szenen zu "Peter Pan" wurden geprobt, wobei aber keine feste Rollenverteilung vorgenommen wurde. Jeder durfte mal alles spielen. Abschließend gaben die ambitionierten Teilnehmer ein positives Feedback und waren sich einig: "Wir machen gerne bei ,Peter Pan' mit." Florian Wein meinte, dass die endgültige Besetzung im März bekannt gegeben wird.Der Verein freut sich auf aktive Mitglieder, die mitspielen wollen, aber auch auf passive, die den Verein als Mitglied unterstützen. Anmeldung über info@ovigo-theater.de oder Telefon 0160/96 227148. Nach "Schneewittchen" ist "Peter Pan" die zweite "Ovigo"-Produktion, die vor allem für Kinder gedacht ist.Termine: 24. November 2017 (19 Uhr) sowie 25. (15.30 Uhr) und 26. November (15.30 Uhr) im Emil-Kemmer-Haus. Weitere Termine am 2. Dezember (15.30 Uhr) und am 3. Dezember (15.30 Uhr) in der Neunburger Schwarzachtalhalle.Der Eintritt kostet 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Bestellung im Internet (tickets@ovigo-theater.de) oder telefonisch unter 0160 / 96 22 71 48.