Kultur Oberviechtach

28.04.2017

Am Ortenburg-Gymnasium boten bei einem Konzertabend beeindruckende junge Musikerpersönlichkeiten ein vielseitiges Programm. Aber nicht nur deren breites Repertoire ließ dabei aufhorchen.

Musik fürs Abi

Persönlichkeit geformt

Dem Klarinettenquartett kam die Ehre der Konzerteröffnung zu. Die jungen Musiker unter der Leitung von Diplomklarinettistin Michaela Lippert hatten im Februar den Siegespreis bei "Jugend musiziert" gewonnen. Zwei Stücke aus Mozarts "Zauberflöte" und "La misma pena" von Astor Piazzolla wurden stimmungsvoll dargeboten.Auch aus der 12. Jahrgangsstufe, die nächste Woche zu den Abiturprüfungen antritt, waren Schülerinnen beteiligt. Lea Wittmann entführte mit ihrer Klarinette die Zuhörer mit Giora Feidmans "Yankele" in eine andere Welt. Nathalie Margraf brachte mit ihrer vielseitigen Stimme das Publikum zum Träumen. Sie sang in einem alten englischen Tanzlied den Frühling herbei und begeisterte mit "One Moment in Time". Auch auf der Querflöte versteht es Nathalie Margraf sich der Musik hinzugeben, wenn sie mit ihren Partnerinnen des "Neunburger Kleeblatts" (Nina Schmid, Violine, und Sylvia Felgenträger, Blockflöte) ein Trio von Ignaz Pleyel spielt.Dass in die Abiturnote auch praktische Leistungen auf dem Instrument einfließen können, erläuterte Studienrat Andreas Lehmann am Beispiel des Musik-Additums. Dieses können Schüler in der Oberstufe belegen und damit ihr Engagement auf dem Instrument zeigen: Jessica Korn spielte mit Begleitung ihrer Lehrerin Sylvia Felgenträger ein Konzertstück von Gioachino Rossini.Die Oberviechtacherin Lisamarie Berger verschmolz förmlich mit ihrer Gitarre, als sie "Scared to be lonely" vortrug. Ihre Bühnenpräsenz faszinierte zusammen mit einer wunderbaren Stimme.Das vielseitige Programm wurde abgerundet durch einen außergewöhnlichen Beitrag. Der Neunburger Schüler Christoph Greger (8. Klasse) ist bereits an der Musikhochschule in Regensburg Jungstudent in der Violoncelloklasse von Wolfgang Nüßlein. Begleitet von Klavierjungstudentin Chih-Chi Liu, die extra zum Konzert aus Regensburg angereist war, hörte das Publikum einen Satz aus Schumanns a-Moll-Sonate. Der wunderschöne Violoncelloton und die virtuose Klavierbegleitung ergaben ein traumhaftes Klangerlebnis - Ergebnis einer besonderen Begabung und jahrelangen fleißigen Übens.Dieser "kleine und feine Konzertabend" zeigte auf vielversprechende Art und Weise, wie Jugendliche auch in der heutigen, von Medien dominierten Zeit ihre Persönlichkeit durch Fleiß, Ausdauer und Konzentration formen und zu beeindruckenden Leistungen fähig sind. Oberstudienrätin Katrin Schäufl dankte auch den Instrumentallehrern außerhalb des Gymnasiums, die ihre Schüler auf den Konzertabend vorbereitet hatten oder selbst mitwirkten. Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer würdigte das Engagement der Jugendlichen und brachte seine Freude über die Aktivitäten am OGO zum Ausdruck.