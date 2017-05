Kultur Oberviechtach

03.05.2017

Von wegen Senioren-Kutter. Flusskreuzfahrten liegen bei gestressten jungen Menschen im Trend, weiß Michl Müller bei seinem Auftritt in Oberviechtach. Sein Tipp: "Ab Teunz auf der Murach mit Landgang in Nottersdorf." Erfrischend respektlos führte die Reise bis nach La Gomera.

Merkels Puppenkiste

Spaß mit Protest-Songs

Nach einem frenetischen Applaus in der mit über 700 Fans ausverkauften Mehrzweckhalle springt Michl Müller, das fränkische Energiebündel, auf die Bühne. Eigentlich wollte er am Feiertag entspannt nach Oberviechtach fahren, plaudert er los. Doch getreu dem Motto "Am 1. Mai verreckt das Unkraut am besten", waren alle Nebenerwerbslandwirte unterwegs - und auch die "Stockenten" beim Walken.Doch auch auf dem politischen Feld gehe es derzeit rund: "Merkel und Gabriel sind außer Landes und das Wetter ist super!" Er spricht die Probleme mit der Burka an, welche aber bei manchen Politikerinnen vorteilhaft wäre. Auch wenn der Kabarettist schon länger mit dem Programm "Ausfahrt freihalten" durch die Lande tourt, sind die drei Stunden mit aktuellen Meldungen aus Politik und Boulevard gespickt. Er witzelt über die "Augsburger Puppenkiste" der Kanzlerin, deren Wahlkampf die zwei "Peter" machen. Ein Aufreger sei, dass die "Sultanine vom Bosporus" von den Türken die in einer Demokratie in Deutschland leben können, unterstützt werde. "Das ist so, als wenn Vegetarier die Wurst des Jahres wählen." Während in Amerika ein Präsident mit einem "toten Feldhamster am Kopf" regiere, sei in Bayern die Welt noch in Ordnung. Seehofer mache weiter und habe Gründe dafür: "Weil ich es kann und weil es den Söder ärgert."Auf fränkisch - und mit einem verschmitzten Lächeln versehen - wird jede Kritik vom "Dreggsagg" zum Schenkelklatscher. Er imitiert Bundespräsident Steinmeier und nimmt die "Bauernregel-Babsi" aufs Korn. "Es ist unsere Pflicht, uns aufzuregen", sagt er und stimmt sein erstes "Protestlied" an, vom "Schiffer, der kein Seemann ist". Mit dem Chor in der Mehrzweckhalle ist er hochzufrieden. Und dass, obwohl er bei der Ankunft zuerst den Friedhof erblickt habe. Aber mit "Turnen bis zur Urne" könne man locker bis 117 arbeiten.Nach der Pause schippert der La Gomera-Urlaub als Thema durch den Abend - Abschweifungen inklusive. Thematisiert werden Flexitarier, die nur Fleisch von angefahrenen Tieren essen. Es gibt Flirt-Tipps für Männer und Lebensweisheiten wie: Im Studium ist es oft nicht weit vom "Batscha" bis zum "Bachelor" und besondere Menschen trifft man auf dem Spielplatz oder im Wartezimmer. Immer wieder köstlich sind die Stammtischparolen von Holger und Frank aus dem "Latte & Mehr" und da ist noch Tom-Tom, der afrikanische Flüchtling im "Dreggsagg-T-Shirt". Müller erzählt von den drei großen F der "fränggischen Kultur": Frühschoppen, Federweißer und Fronleichnam und lässt die Gäste im Franken-Reggae mit "Zwiefelblootz" bis ins Innerste blicken.Nach der Ballade "Was ist nur los? Es ist Krieg und ich steh' da in der Ünnerhos" stehen alle auf und feiern "ihren Michl". "Ich seh schon, mit einer Zugabe wird das nicht gehen", sagt dieser. Nach dem "Hau nei" folgen die Songs mit Kloss, Kilos, Styropor, Heringsdösle, Ingwerreibe und Fleischerei-Fachverkäuferin. Für alle, die dabei waren, hätte der Mai nicht unterhaltsamer starten können.